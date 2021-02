VLC 4.0 llegará este año, y el diseño no será su única gran novedad

El pasado septiembre escribí un artículo sobre VLC 4.0 en el que aseguraba que iba a ser mi reproductor multimedia por defecto para todo cuando puliera algunas cosas. El motivo es que, aunque VLC es más conocido por ser un reproductor de vídeo, también nos permite organizar nuestra biblioteca musical, pero esto no queda muy bien en la v3.x. Sí es espectacular en la cuarta versión, pero ese cambio de diseño en el que gana tanto la biblioteca musical no será la única novedad importante.

Lo cierto es que esta información lleva unos días circulando por la red, pero personalmente no me había decidido a publicarla porque aún no hay fecha de lanzamiento a la vista. Sí se sabe que llegará en 2021, más adelante, pero no cuándo. De hecho, si vamos a Snapcraft, desde donde podemos instalar la versión preliminar, aún aparece la «Edge» como versión más nueva de VLC 4.0, es decir, si nadie me corrige, aún no ha entrado en fase beta.

¿VLC 4.0 con contenido en línea?

Porque sí, la novedad más destacada será el cambio de diseño. Será difícil acostumbrarse a él, pero no tanto para los que usamos algún dispositivo táctil, ya que parece que se han basado en la versión de iOS/Android para diseñar VLC 4.0. El nuevo «traje» se notará especialmente en la biblioteca musical, donde ahora sí parece una app de música, con carátulas y todo, y personalmente me encanta, pero también al reproductor de vídeos, y es aquí en donde nos tendremos que acostumbrar, y mucho.

Pero junto al lanzamiento de VLC 4.0, VideoLAN también está trabajando en traer más contenido online al reproductor, con extensiones de terceros. Algunos lo comparan con lo que podemos hacer con Plex, aunque no hay información detallada al respecto. Además, el equipo de desarrolladores está preparando una nueva versión del software que se pueda usar fácilmente dentro de páginas web, para lo que hará uso de Webassembly y JavaScript en vez del viejo componente para el navegador. Cuando esté preparado, aseguran que podremos reproducir cualquier tipo de película con el navegador a través del software VLC.

Otro punto que interesa a la comunidad es lo que se conoce internamente como Moviepedia Project, lo que parece ser una base de datos de películas y documentales como IMDb, lo que puede ser editado y mantenido por la comunidad. Probablemente, y esta es una opinión personal, también se incluya en este proyecto la posibilidad de crear y descargar subtítulos.

Otras novedades

Hasta aquí hemos hablado de las novedades que más llaman la atención, pero VLC 4.0 también llegará con estas novedades:

Gestor de entrada y reloj. En parte, esto sustituirá la lista de reproducción de la actual versión, lo que gestionaba audio, salidas de vídeo y otras tareas, algo un poco confuso. Además se incluirá el nuevo reloj, uno que usa el relo principal que mueve otros relojes para el audio, red, videos, etc.

Salida de vídeo y soporte para VR y 3D. La nueva versión añadirá soporte para vídeo 360. El soporte se extenderá también al audio 3D, y todo esto estará instalado por defecto.

Soporte para renderizado UPnP y salida AirPlay.

Soporte para imágenes Dash/Webm, HEIF, TML.

Se incluirá soporte para AV1 y WebVTT.

Soporte para SMBv2/v3 y el protocolo RIST.

Ahora mismo, la mejor manera de probar VLC 4.0 es a través de su paquete Snap, ya que es fácil instalarlo en los sistemas que lo soportan y, además, respeta el reproductor que ya tenemos instalado (habrá dos). Si lo hacéis, me veo obligado a avisar de que el rendimiento puede ser malo al principio, sobre todo para aquellos que tenemos una biblioteca musical de muchos gigas. Si es vuestro caso, se recomienda instalar VLC 4.0, iniciarlo y dejarlo un rato largo para que termine de indexar, un tiempo que pueden llegar a ser horas, o así era la última vez que lo probé.

VLC 4.0 llegará en algún momento de 2021 y el cambio, tras dos décadas, va a ser espectacular.