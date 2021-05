VLC 3.013 llega mejorando el soporte para MP4 y los streams HLS

Estando ya a mediados de 2021, muchos estamos esperando el lanzamiento de VLC 4.0. De momento, si no han publicado ningún comentario reciente en el foro del software, lo único que sabemos es que llegará a lo largo de este año, pero lo que tenemos entre manos es la serie 3 del software, y hace unos instantes han lanzado VLC 3.0.13. Como versión de punto, la 14ª de «Vetinari», ha llegado para corregir errores, entre los que hay algún fallo de seguridad.

En lo personal, me parece una coincidencia graciosa que entre las novedades incluidas en VLC 3.0.13 mencionen que se ha mejorado el soporte para los streams HLS, ya que es algo que he empezado a usar en las últimas dos semanas e incluso he localizado extensiones para Firefox y Vivaldi (Chrome) para poder reproducirlos desde el navegador. La lista de novedades no es muy larga, comprensible por ser una actualización de mantenimiento, y la tenéis a continuación.

Novedades de VLC 3.0.13

Corregidos los artefactos en los streams HLS.

Arreglado el soporte para las regresiones en el soporte del audio MP4.

Se ha añadido soporte para el escalado de texto SSA.

Se ha añadido soporte para NFSv4.

Mejorada la integración con SMB2.

Mejorada la suavidad del renderizado Direct3D11.

Se ha añadido el control del eje horizontal de la rueda del ratón.

Se han corregido múltiples cierres inesperados.

Correcciones de seguridad.

Disponible en este enlace, se detalla un fallo de seguridad en el que un usuario remoto podría crear un archivo específicamente diseñado que podría desencadenar varios problemas. Si lo consiguiera, un tercero malintencionado podría desencadenar una caída de VLC o una ejecución de código arbitrario con los privilegios del usuario objetivo.

VLC 3.0.13 ya se puede descargar desde la página web oficial del proyecto, o desde la nota de su lanzamiento cuyo enlace tenéis al principio de este artículo. Los usuarios de Linux veremos la actualización en los próximos días.