VideoLAN ha lanzado una nueva versión de su famoso reproductor multimedia. Se trata de VLC 3.0.7, una séptima versión de mantenimiento de la serie 3 del reproductor que llega con alguna novedad, pero cuyo lanzamiento tiene que ver más con la corrección de errores. Así lo vi en la versión para Windows, en donde lo primero que se aprecia en la ventana del aviso de que hay una nueva versión es un texto que habla de un total de 42 correcciones de seguridad.

En cuanto a otro tipo de funciones, VLC 3.0.7 llega con un soporte mejorado para reproducir archivos MP4 y una mejor gestión de los menús de Blu-ray. Hablando de soporte, esta nueva versión también ha mejorado el del Chromecast y el Blu-ray en general. El resto de cambios que incluye esta versión los podéis leer tras el corte.

Otros cambios incluidos en VLC 3.0.7

Solución para el drenaje de DirectSound.

Se han actualizado los scripts de YouTube, Dailymotion, Vimeo y Soundcloud.

Mejorada la la gestión al reproducir artículos no válidos al tener activada la función bucle.

En estos momentos, VLC 3.0.7 ya está disponible como paquete Snap y podemos instalarlo abriendo un terminal y escribiendo el siguiente comando:

sudo snap install vlc

Otras opciones son instalar el repositorio no oficial de VLC o esperar a que suban la nueva versión a los repositorios oficiales. Teniendo en cuenta que el repositorio no es oficial y que el paquete Snap tiene una imagen que deja mucho que desear, yo recomendaría esperar a que actualicen la versión APT. Si queréis instalarlo desde el repositorio no oficial, en el terminal escribiremos lo siguiente:

sudo add-apt-repository ppa:jonathonf/vlc-3 sudo apt update && sudo apt install vlc

VLC dará un salto de calidad enorme con el lanzamiento de VLC 4. VideoLAN introducirá el primer cambio de imagen en mucho tiempo, algo que también veremos en la biblioteca multimedia. Aún tengo que probarlo exhaustivamente pero, si muestra carátulas bien organizadas, probablemente se convierta en mi reproductor musical por defecto. En cualquier caso, aún falta para su lanzamiento y la última versión del reproductor multimedia que sigue mejorando lo que parece inmejorable ya está aquí.