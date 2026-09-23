VLC 3.0.24 ya está disponible como una nueva actualización del conocido reproductor multimedia de VideoLAN. Esta versión de la rama Vetinari llega con más de 130 correcciones de seguridad entre VLC y las bibliotecas de terceros que utiliza, además de importantes actualizaciones internas.

Aunque VLC 3.0 continúa siendo una rama veterana, VideoLAN sigue manteniéndola con nuevas versiones que corrigen problemas y mejoran la compatibilidad con diferentes formatos, protocolos y plataformas. En esta ocasión, la actualización destaca especialmente por la renovación de componentes fundamentales del reproductor, con FFmpeg como uno de los cambios más importantes.

VLC 3.0.24 llega con más de 130 correcciones de seguridad

La principal razón para instalar VLC 3.0.24 es precisamente su importante conjunto de correcciones de seguridad. VideoLAN indica que esta versión incorpora más de 130 correcciones repartidas entre el propio VLC y las bibliotecas de terceros incluidas en el reproductor.

Uno de los cambios internos más destacados es la actualización de FFmpeg, que pasa de la versión 4.4 a la 8.1.2. Se trata de un salto considerable para uno de los componentes fundamentales encargados de proporcionar soporte para numerosos formatos y códecs multimedia.

VideoLAN también actualiza 49 bibliotecas de terceros utilizadas por VLC. Estas actualizaciones permiten incorporar correcciones y mejoras desarrolladas en proyectos externos de los que depende el reproductor, además de contribuir a mantener actualizado su conjunto de componentes.

Nuevos formatos y mejoras de reproducción

La nueva versión no se limita a corregir vulnerabilidades. VLC 3.0.24 añade soporte para la decodificación de ATRAC3 y ATRAC9, dos códecs de audio asociados especialmente con determinados formatos y dispositivos de Sony.

También se incorpora compatibilidad con subtítulos cerrados CEA-708 dentro de archivos MP4. Este estándar permite transportar información de subtítulos y otros datos asociados a la accesibilidad de contenidos audiovisuales.

El soporte de subtítulos recibe además otras mejoras. VideoLAN ha trabajado en la detección del idioma de los subtítulos y en el manejo de WebVTT, lo que puede mejorar el comportamiento del reproductor al trabajar con determinados contenidos.

Más cambios en Windows, macOS y streaming

Los usuarios de Windows también encontrarán varias correcciones específicas. VLC 3.0.24 soluciona un problema que podía provocar un arranque lento después de determinados cambios relacionados con el horario de verano. También añade soporte para captura DirectShow mediante NV12 y corrige problemas relacionados con el audio y con la representación mediante Direct3D11.

En macOS, la actualización soluciona un bloqueo del sintetizador MIDI AudioToolbox que podía producirse en macOS 26 y versiones posteriores. También se han introducido mejoras de compatibilidad con Qt 6 y con el protocolo RIST.

En el apartado de red, VLC 3.0.24 añade un modo de escucha para SRT y nuevas opciones para utilizar autenticación mediante claves públicas en SFTP. Esto amplía las posibilidades del reproductor a la hora de trabajar con determinadas fuentes multimedia y servidores remotos.

La actualización también cambia algunos componentes antiguos del programa. VideoLAN desactiva RealRTSP, elimina el antiguo complemento de navegador basado en NPAPI y retira el script Lua de YouTube que había quedado obsoleto y dejó de funcionar correctamente.

Además, VLC 3.0.24 utiliza una nueva clave RSA-4096 para la verificación de las actualizaciones. El cambio forma parte de las medidas destinadas a reforzar la seguridad de la infraestructura de actualización del reproductor.

En definitiva, VLC 3.0.24 es una actualización especialmente relevante para los usuarios que todavía utilizan la rama 3.0. No introduce una nueva interfaz ni supone un cambio radical en el funcionamiento del reproductor, pero sí actualiza componentes fundamentales, incorpora nuevos formatos y, sobre todo, corrige un elevado número de problemas de seguridad.