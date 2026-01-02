VideoLan ha querido empezar el año con buen pie. Bueno, por lo menos con algo de movimiento, pues el día 1/1/26 publicó VLC 3.0.23. Aunque hay que matizar un poco eso de «publicó»: el código fuente ya está subido, pero no aparece para descargar en su página web oficial . De hecho, allí sigue sin aparecer siquiera la anterior versión, y lo que se ofrece es la v3.0.21. Cuándo llegará a las diferentes distribuciones Linux o la ofrecerán en su página como versión disponible ya es otro tema que no trataremos aquí.

VLC 3.0.23 es una actualización pequeña, como se supone que serán todas hasta el lanzamiento del VLC 4.0 que fue adelantado en 2019. Entre sus novedades, se ha añadido soporte para mostrar información de códec de audio adicional, especialmente para FLAC 24-bit, mejora la paleta de colores del modo oscuro en Qt y se ha añadido compatibilidad para taglib 2.0, FFmpeg 8, mingw-w64 v13 y nuevas versiones de libplacebo y pupnp.

Otras mejoras de VLC 3.0.23

VLC 3.0.23 también corrige varios bugs, como un problema para el posicionamiento de línea WebVTT, problemas con algunos archivos JPEG que contienen cabeceras JFIF, la muestra de imágenes con D3D11, compilación de módulos OpenGL y un problema con config_GetUserDir() que crea archivos en Windows. Además, se ha aprovechado para añadir parches de seguridad.

VLC 3.0.23 sí se puede descargar desde videolan.org, pero, como hemos explicado, no es lo que se ofrece. Lo que se puede hacer ahora es clic en la opción del tarball, lo que empezará a bajar la v3.0.21, y en la barra de URL cambiar ese número de versión por el nuevo. O mejor, hacer clic en este enlace. Lo que descargará será ese tarball, es decir, el software en crudo listo para compilar. Mi recomendación personal es que no lo hagáis, que esperéis hasta que lo haga vuestra distribución Linux y la instaléis en ese momento.

Lo que queda por delante en 2026 y probablemente más allá son actualizaciones pequeñas como esta. VideoLan está trabajando para lanzar VLC 4.0, la futura versión que llevamos esperando tres o cuatro años. No se sabe cuándo llegará, pero por lo menos se sabe que VLC sigue en desarrollo activo.