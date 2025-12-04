Hace algo más de dos meses desde que VideoLAN publicó la Release Candidate de VLC 3.0.22. Aunque pueda sorprender, aquello era la RC para la primera versión de todo 2025, ya que la 3.0.21 llegó a mediados de 2024 y no ha habido ningún lanzamiento en todo este año. Hasta ahora. Aunque aún tienen que hacerlo oficial y ofrecerlo en su página oficial, VLC 3.0.22 ya está disponible para descargar e instalar en los sistemas soportados.

Es posible que si buscáis información sobre VLC 3.0.22 encontréis información confusa. En buscadores salen resultados de septiembre, pero aquel lanzamiento era de la Release Candidate. De hecho, es posible que incluso deis con nuestro artículo de entonces. Pero VLC 3.0.22 estable sí ha llegado, y quien me lo «chivó» fue mi mini PC con Windows 11, que hace unas horas me ha instalado la nueva versión.

Cómo instalar VLC 3.0.22 en Linux

Respuesta corta: no puedes. Respuesta algo más larga, no puedes de una manera sencilla y que merezca mucho la pena. En Windows sí se puede descargar desde Winget, la herramienta para línea de comandos que permite descargar de fuentes oficiales. Para los usuarios de Linux, las distribuciones son las que se encargan de compilar el software y subirlo a los repositorios oficiales, algo que aún no ha hecho casi ninguna. Y los paquetes flatpak y snap siguen en la 3.0.21 y 3.0.20 respectivamente. Lo recomendable es esperar, que tampoco tardará mucho y no se incluyen mejoras muy memorables.

Y hablando de novedades, la más destacada es el soporte oficial para el modo oscuro, algo que ya tenemos los usuarios de KDE desde hace mucho pero no los de otros entornos gráficos ni usuarios de Windows. Por todo lo demás, se podría decir que han aprovechado para corregir errores.

Todo parece indicar que el proyecto se ha centrado de lleno en VLC 4.0, versión que se anunció a principios de 2019 y cuyo lanzamiento ni siquiera parece estar cercano.