Respondiendo a una pregunta que formulamos a finales del año pasado, no, VLC 4.0 no llegará en 2021. Más que nada porque ya hemos entrado en 2022, y la cuarta actualización mayor del reproductor de VideoLan aún no está disponible. Se anunció hace mucho, muchísimo, y muchos tenemos ganas de poder usar esa v4 de VideoLan, pero seguro que la espera merece la pena. Mientras esperamos, sus desarrolladores siguen lanzando actualizaciones de punto de la serie 3, como el VLC 3.0.17 que está disponible desde hoy 7 de marzo.

Pero no, el lanzamiento aún no es oficial. Sí se puede descargar VLC 3.0.17 desde su servidor, disponible aquí, pero aún no han publicado las notas de este lanzamiento. En la página web oficial sigue apareciendo la v3.0.16 Vetinari como la versión más actualizada, pero no tardarán en publicar por todas las vías posibles que hay una nueva actualización disponible. Claro está, una de la rama 3.0.x que aún mantiene el diseño de siempre.

Algunas de las novedades de VLC 3.0.17

Soporte para DTS-HD LBR, para los nuevos decodificadores FOURCC para AV1, E-AC3 y GeoVision, para vídeos con formato DAV, mapeado de imágenes WebP y audio descomprimido en archivos MP4.

Mejorado el decodificado para algunos drivers AMD GPU.

Mejor reproducción en streaming de AV1 y VP9 en directo.

Mejorado el soporte para AudioCD.

Se ha mejorado el soporte para los subtítulos que usan el codec tx3g en pistas MP4.

Mejorado el uso de memoria en HTTP2.

Mejorados los módulos AVCapture y SRT.

Corregido el audio que se perdía al principio del audio Opus en contenedores MKV y WebM.

Mejor gestión de la compartición por Samba.

Corregido el bucle infinito en MP4.

Se ha añadido soporte para FFmpeg 4.4.

En las próximas horas anunciarán el lanzamiento y publicarán la lista de novedades oficial, entre las que también habrá corrección de errores y mejoras de rendimiento. En cuanto a VLC 4.0, habrá que seguir esperando, y quizá tampoco lo veamos en 2022.