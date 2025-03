Desde hace poco, LaLiga está fastidiando a muchos usuarios y empresarios para proteger sus derechos. No es algo que hayamos cubierto aquí en LXA, pero la cosa quedaría así: para limitar el uso de ciertas plataformas IPTV, está bloqueando las IP que usan, y éstas están compartidas con otras plataformas. Está matando moscas a cañonazos, y aunque la justicia española les está dando la razón, están fastidiando también a terceras personas y empresas. Una manera de saltarse el bloqueo es vía VPN — por lo menos por ahora — y en esa dirección ha ido el último movimiento de Vivaldi.

Para proteger parte de nuestra privacidad, podemos usar un DNS distinto al que nos proporciona nuestra operadora. Por ejemplo, 1.1.1.1 de Cloudflare o 8.8.8.8 de Google. Al usar otro DNS, es éste el que gestiona nuestras consultas y, en teoría, nos aparta de la vista de nuestro proveedor. Un paso más allá es usar un VPN, que ofrece protección extra. Uno de los mejores y más fiables es ProtonVPN, hasta el punto de ser el que uso en cualquier dispositivo compatible.

Vivaldi prepara algo, pero ¿qué?

Mi Vivaldi usa pocas extensiones. Tres concretamente: no he eliminado uBlock Origin por lo que pueda pasar — ya no está en la tienda –, uso la extensión de integración de Plasma, pues soy usuario de KDE, y, lo habréis adivinado, ProtonVPN. No lo uso mucho, pero sí cuando quiero acceder a una página bloqueada por mi operadora y si no es suficiente con otra DNS. Pues bien: es posible que pronto «caiga» también esa extensión.

Hace unas horas, Vivaldi ha anunciado un acuerdo con ProtonVPN… pero no ha dado ningún detalle.

Hasta ahora, creo que no me equivoco cuando digo que Opera es el único navegador con VPN integrado. ¿Cómo funciona? Se activa desde los ajustes y enmascara nuestro uso de Internet. Aunque muchos aseguran que lo que usa Opera no pasa de DNS. Vivaldi debería aportar más información en el futuro, y aclarar cosas como el uso y si la función será gratuita o de pago.

Poco más podemos decir además de que debemos tener paciencia para conocer todos los detalles.