Jon von Tetzchner, CEO de Vivaldi Technologies, ha anunciado el lanzamiento de una nueva versión de su navegador web. La lista de cambios es larga, pero no lo es tanto la de novedades más destacadas. Vivaldi 5.7 introduce sobre todo dos novedades dignas de mención, a las que se les suma una tercera para los usuarios que prefieren usar el teclado todo lo posible. Y entre los retoques menores introducidos, muchos se los ha quedado la barra de direcciones.

La primera novedad que se destaca es que el panel ventanas ha subido de nivel. Hasta ahora, lo que nos mostraba era lo de una ventana del navegador, pero ahora se podrán gestionar las pestañas de todas las ventanas abiertas. Si estamos trabajando con varias ventanas al mismo tiempo, la nueva versión del panel de ventanas de Vivaldi 5.7 permite mover pestañas de una ventana a otra, incluso pilas de pestañas. Además, ahora podremos restaurar ventanas cerradas por lotes.

Vivaldi 5.7 ya disponible

La segunda novedad que han destacado de Vivaldi 5.7 es algo que yo, como usuario del navegador, no entendía que no estuviera disponible: que los correos se auto-marquen como leídos. Vivaldi Mail separa los correos por no vistos, vistos y leídos, pero por mucho tiempo que nos pasemos con un correo abierto, éste seguirá estando como no leído hasta que lo marquemos (sirve la letra K del teclado). Esto cambia en Vivaldi 5.7, ya que se ha añadido una nueva opción para que los correos se marquen como leídos, pero por defecto seguirá con el viejo comportamiento.

La tercera novedad destacada es que se podrá asignar una combinación de teclas para marcar los correos como spam o como no spam. La lista completa de cambios está en la nota de este lanzamiento, en el apartado que pone «Registro de cambios de Vivaldi 5.6 a 5.7».

Vivaldi 5.7, que sucede a 5.6, ya está disponible para descargar desde su página web oficial, en paquetes DEB y RPM para los usuarios de Linux. Para los que ya lo tengan instalados y en su distribución se añada el repositorio tras la primera instalación, la nueva versión ya debería estar disponible como nuevo paquete.