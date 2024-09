Hay navegadores que hace tiempo que están coqueteando con la IA o han empezado a hacerlo. Por ejemplo, Brave confía en Leo, su asistente, y desde Firefox 130 se puede activar la opción de interactuar con ChatGPT y otros chatbots desde un menú contextual. Vivaldi Technologies no piensa igual, y a principios de este 2024 dejó clara su postura. Spoiler: no son buenos para la privacidad, no son precisos e implementarlos cuesta poco, incluso por parte del usuario.

«Los LLM son esencialmente máquinas mentirosas que suenan seguras de sí mismas y que tienen tendencia a revelar ocasionalmente datos privados o a plagiar trabajos existentes. Mientras hacen esto, también utilizan enormes cantidades de energía y están felices utilizando todas las GPU que les puedas lanzar, lo cual es un problema que hemos visto antes en el campo de las criptodivisas«, explicó Julien Picalausa, desarrollador de software de Vivaldi. Además, también preguntaron a la comunidad si querían IA o no, y la respuesta fue claramente no.

Vivaldi sin IA, pero añadirla es fácil

El CEO de Vivaldi Technologies reconoce en una entrevista que el uso de la inteligencia artificial puede eser útil en algunas ocasiones, como en las que necesitamos realizar traducciones o el reconocimiento por voz. Pero cuando hay que implementarlo en el navegador, se convierte en otra manera de ver lo que estamos haciendo y hay que crear un perfil, ya sea localmente o en la nube. Piensan que es un fallo de seguridad muy grande, y los usuarios del navegador con nombre de compositor se negaron.

Pero, claro, como dice Jon, a veces el uso de la IA puede ser útil, y también hay usuarios que sí la quieren en su navegador. ¿Cómo se puede solucionar esto en Vivaldi? Sencillo: añadiendo uno o varios motores de búsqueda. Desde hace poco es posible acceder a ChatGPT sin cuenta, y si este es el modelo que queremos usar, sólo tendremos que hacer lo siguiente:

Vamos a Ajustes/Búsqueda. Le damos al símbolo de suma para añadir uno. Dependiendo de lo que queramos hacer, rellenamos los campos con estos datos: Nombre: ChatGPT.

Apodo: chatgpt.

URL: https://chatgpt.com/?q=¿Me explicas esto?: %s

Lo anterior sería para seleccionar un texto y realizar una consulta sobre el mismo en ChatGPT desde la opción de «Buscar en». La consulta contiene al principio la pregunta «¿Me explicas esto?:» para que le dé una entrada. Además, al incluir el texto en nuestro idioma, ya sabrá en qué lengua responder.

Añadiendo más búsquedas

Se pueden añadir más búsquedas y dejarlo como en Firefox. Lo único que habría que hacer es cambiar la pregunta. Por ejemplo, si la pregunta es «¿Me resumes esto?», ChatGPT lo resumirá; si le pedimos «¿Me lo escribes con texto más claro?», eso será lo que hará.

También hay que tener en cuenta que hay que cambiar el nombre y el apodo para que no coincidan. Y para otros modelos, sería la URL lo que habría que cambiar.

Y esta sería la manera de tener más o menos lo mismo que ofrece Firefox 130 en su Firefox Labs. Para hacer lo mismo que Leo de Brave, habría que añadir muchas más búsquedas, pero el resultado sería más o menos el mismo. Quizá mejor, porque como somos nosotros los que añadimos el texto que queramos, podemos crear las consultas que nos vengan en gana, y además nos responderá en nuestro idioma.

Posible en Vivaldi, pero corre de nuestra cuenta

Se puede hacer, pero corre de nuestra cuenta añadir algo así o no. Brave se niega a otras cosas, también por privacidad, como a la creación de enlaces con texto seleccionado. Deciden ellos por nosotros, y aquí cabría un debate sobre si lo que preferimos es contar con todas las opciones y decidir nosotros o que nos protejan. Vivaldi Techologies consultó con su comunidad, y ha decidido hacerles caso, como siempre hace. Si es la decisión mejor para cada uno es algo que dependerá de cada caso.