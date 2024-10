La última versión estable de Vivaldi es ahora la 6.9, con algunas correcciones menores que van lanzando cada cierto tiempo para poner al día Chromium y aplicar parches. La siguiente importante será la v6.10, y aunque es difícil seguirle la pista a todo lo que van haciendo porque no suelen publicar información detallada hasta el momento de su lanzamiento, esta vez sí conocemos algunos cambios muy interesantes. Todos ellos saltarán a la vista.

Para poder catarlos, hay que instalar Vivaldi 6.10, que ahora mismo está en su canal beta o Snapshot, como lo llaman ellos. Para ver el tema no hay que hacer nada; se aplicará al actualizar. Lo que primero que notaremos será el diseño de las pestañas: en una instalación limpia — y no sé decir si también en las existentes — las pestañas tendrán el mismo tamaño o ligeramente superior, pero el espacio entre otros elementos será mayor. Queda bien, a no ser que uno prefiera que la ventana principal sea todo lo grande que puede ser. Esa separación extra hace que la barra superior sea más gruesa.

Ahora bien, esto se podrá cambiar. Habrá un nuevo ajuste «Densidad de la interfaz de usuario» dentro del menú Apariencia, y si elegimos «Compacta» todo esto se verá casi como en la actualidad. Quizá con los bordes un poco más redondeados. Esta novedad que estará en los ajustes en futuras versiones se puede activar desde vivaldi://experiments en la actual versión del navegador.

Nuevos iconos en Vivaldi 6.10

A lo siguiente a lo que se no nos va la vista es a los iconos. Los actuales no es que estén mal, pero no tienen tanta personalidad como los que tendrán en el nuevo tema de Vivaldi 6.10. Les han dado un giro de tuerca a la sencillez y parecen más desenfadados.

Y ya mirando al futuro, la misma Snapshot nos permite usar una nueva página de inicio. En una versión menor o igual a la 6.9 ya veíamos mucho, con la posibilidad de acceder a los correos, calendario y un inicio rápido. En una versión igual o mayor a la 6.10 se podrá activar el Dashboard, actualmente sin traducción al español. No se verá por defecto al actualizar; será un experimento que hay que activar desde vivaldi://experiments.

Una vez disponible, veremos algo como lo de la captura anterior, teniendo en cuenta que lo que muestra es de una instalación nueva con casi nada de personalización — en una máquina virtual de Windows, todo hay que decirlo. Habrá widgets que podremos añadir:

Agenda del calendario.

Últimos correos.

Nota adhesiva.

Favoritos.

Tareas.

Consejo del día.

Fuentes.

Sitios favoritos.

Estadísticas de privacidad.

Una página web.

Fecha.

Estos widgets tendrán un tamaño normal o alto, siendo el normal todos los que hay en la captura anterior menos el widget de la página web, que es el alto. Algunos de los widgets se pueden poner por duplicado, como el de la página web, pero otros sólo se pueden añadir una vez.

En esta fase del desarrollo, mucho está por traducir. No debemos olvidar que se trata de un experimento. Seguramente llegue a la versión estable en el futuro, pero siguen trabajando en ello.

Fondos de pantalla y temas eliminados

La lista de cambios que nos presentaron ayer la completarían nuevos fondos para la página de inicio. Además, han eliminado varios temas de la instalación por defecto, pero se pueden seguir descargando en la página de temas del navegador. Los temas eliminados son el clásico hasta la v6.7, Human, Blueprint y Hot Pink.

Ya más abajo, en la lista de cambios encontramos novedades útiles, como por ejemplo que se podrán sincronizar los paneles web. Esto nos ahorrará mucho tiempo al hacer una instalación de cero en el mismo equipo u otro nuevo. Las suscripciones a fuentes RSS se podrán organizar por carpeta.

Vivaldi 6.10 está ahora mismo en desarrollo y no hay fecha de llegada programada. Aterrizará en las próximas semanas con todo lo explicado aquí y probablemente con otros cambios aún por descubrir.