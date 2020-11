Vivaldi prepara herramientas de correo, calendario y lector de noticias

Hace ya más de un mes que Vivaldi 3.4 llegó con novedades llamativas, pero con una que destacaba sobre las demás por tratarse de un juego muy interesante para estar incluido en un navegador. Por el momento no tenemos nueva versión, pero su CEO Jon von Tetzchner nos ha presentado hace unos instantes tres funciones que ya se están probando y que seguro que serán muy recibidas por los usuarios más exigentes.

Y es que, en una extensa nota, von Tetzchner nos ha hablado de tres nuevas herramientas: un cliente de correo, un calendario y un lector de noticias o RSS. Sin lugar a dudas, son tres herramientas interesantes, por lo menos la del correo, ya que, si nos hacemos a ella, tenemos muchas cuentas de correo y usamos mucho el navegador, podríamos incluso olvidarnos de usar opciones más populares como Thunderbird.

Vivaldi Mail: todo el correo en el navegador, sin extensiones

Creo que la mejor manera de conocer todo lo que tienen que ofrecernos estas tres herramientas es leer la explicación que nos da el CEO de Vivaldi Technologies (aquí con Google Translator), pero podemos hacer un resumen. El cliente de correo está integrado en el mismo navegador, y su uso es similar al que hacemos con otros clientes: añadimos una o varias cuentas y esperamos a recibir un correo o accedemos a su pestaña para escribir nosotros uno.

La interfaz de esta herramienta de correo tiene una imagen moderna, y creo que, de las tres novedades, es la más interesante y la que sí me gustaría ver en Firefox. En cuanto a lo que ofrece, tenemos lo típico:

Bandeja de entrada.

Carpetas personalizadas.

Listas de correo.

Filtros y búsqueda.

Marcas para destacar.

Etiquetas.

Feeds.

Bandeja general con todas las cuentas.

Correos no vistos.

Correos no leídos.

Todos los botones necesarios para eliminar, responder, etc.

Posibilidad de personalizar la vista.

Atajos de teclado.

Lector de noticias o feeds

Esta es una función que probablemente le interese a muchos usuarios, pero no es mi preferida, por lo menos en estos momentos. Ahora, Vivaldi nos permite seguir nuestros feeds desde el mismo navegador, sin instalar software extra ni extensiones. Y si digo que no es algo que me interese especialmente es porque, para un usuario como yo que los lee en diferentes dispositivos, no le vale un lector independiente, sino uno que permita sincronizar en la nube con servicios como el que ofrece Inoreader.

En cualquier caso, la herramienta de Vivaldi hace lo mismo que la mayoría de apps de este estilo que hay disponibles para Linux, por lo que los usuarios de este navegador pueden ir olvidándose de todo ese software. Además, suscribirse a cualquier medio es muy fácil, tanto que está a un clic de distancia.

Calendario con notificaciones

La otra nueva herramienta que ya se puede probar en Vivaldi es un calendario. En él, podemos añadir una cuenta local, una de vivaldi.net o una de Google para ver todos nuestros eventos en el navegador de una manera más clara y directa que si lo hacemos yendo a la web del dominio.

Y el calendario tiene muy buena pinta. Tiene todo lo que podamos necesitar, como vista del día, de la semana, de varias semanas o del mes, se puede editar en la nube, se pueden crear tareas y es compatible con las notificaciones, por lo que, una vez más, han conseguido llamar mi atención.

Pronto en la versión estable de Vivaldi; ahora, en experimental

Todo lo explicado aquí ya está disponible, pero no en la versión oficial. Está en la última versión Snapshot que está disponible en este enlace. Los usuarios de sistemas operativos como Arch Linux o Manjaro pueden instalarlo desde AUR, una tarea más sencilla si se hace desde la herramienta con GUI Pamac. Para activarlo, tenemos que hacerlo desde vivaldi://experiments.

Viendo el número de versión que aparece en Manjaro, lo más probable es que todo esto llegue a Vivaldi en la próxima versión, una 3.5 que aterrizará muy pronto.