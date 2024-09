Vivaldi está ahora disponible como paquete snap

La instalación de software en Linux puede no ser muy complicada, pero, por lo general, es de todo, menos «multi-distro». Ubuntu y Debian, entre muchos otros, usan paquetes DEB, pero Fedora usa los RPM, otros simplemente compilaciones de los programas… Las AppImage sí son más útiles, y desde hace unos 8 años tenemos también paquetes snap y flatpak. La noticia de hoy es que Vivaldi ha decidido añadir soporte oficial a uno de estos formatos y ya está la v6.9 en snapcraft.

La mayor parte de la comunidad parece decantarse por los flatpak, en donde el navegador con nombre de compositor está desde hace meses, pero sigue sin estar verificado. Quien lo mantiene es del staff, pero no darán el paso adelante hasta comprobar que de verdad interesa ese empaquetado. Lo que sí han hecho hoy ha sido anunciar el soporte para snap, algo de lo que ha informado, como es habitual, su CEO.

Vivaldi en snap oficial

Según explica Jon von Tetzchner, «Linux siempre ha sido un ecosistema diverso, con numerosas distribuciones que responden a diferentes necesidades, preferencias y casos de uso. Sin embargo, esta diversidad suele conllevar el reto de garantizar la compatibilidad del software y la facilidad de instalación en varias distribuciones. Aquí es donde entra Snap«.

También nos cuenta que «Snap es un formato de empaquetado universal diseñado para funcionar en varias distribuciones de Linux, lo que facilita a los usuarios la instalación y actualización de aplicaciones sin preocuparse de los paquetes específicos de cada distribución. De este modo, podemos garantizar que Vivaldi sea accesible a un público más amplio, independientemente del tipo de Linux que se utilice«. Ahora bien, no todos han visto con buenos ojos este soporte.

¿Qué motiva esto? Por una parte, que la gente prefiere los flatpak. Por otra, los motivos por los que no gustan los snap, y por lo tanto que se apoye a éstos: el rendimiento no es el mejor que podría ser, por no hablar de que está Canonical detrás, con todo lo que eso conlleva.

En cualquier caso, que existan las opciones no es malo. Quizá hayan decidido entregar subir su aplicación a Snapcraft porque, de este modo, aparecerá en a tienda de software por defecto de Ubuntu, la distribución Linux más popular. Sea por uno u otro motivo, ya tenemos Vivaldi en formato snap.