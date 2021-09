El pasado abril escribimos un artículo hablando sobre todo lo que puede hacer Vivaldi para los usuarios más exigentes. Yo empecé a usarlo porque necesitaba cosas que Firefox no me ofrecía, y he terminado usándolo por defecto en cualquier equipo/sistema operativo en el que está disponible. Hoy, el CEO de Vivaldi Techonologies ha publicado una noticia sobre alguien que ha hecho lo mismo que yo, pero no es una persona.

Manjaro es una distribución basada en Arch Linux con la filosofía u objetivo de facilitar las cosas al usuario final medio que además añade sus propias mejoras, como la tienda o el gestor de software Pamac. El proyecto lanza tres versiones oficiales, la Xfce que es el sabor principal, la KDE y la GNOME. Además, la comunidad lanza otras, como la i3, la MATE o la Budgie, pero la que está desde hace hoy en boca de todos es la edición «canela».

Manjaro Cinnamon sustituye Firefox por Vivaldi por defecto

Ayer, Vivaldi estaba publicando en redes sociales que pronto anunciarían algo importante. Lo malo para un usuario como yo, que usar Manjaro KDE o i3, es que no es nada del navegador en sí, sino que ahora será el que use por defecto Manjaro Cinnamon. Vivaldi ha estado trabajando con los mantenedores de esta edición para que todo encaje a la perfección, y para ello han creado, entre otras cosas, un tema llamado Manjaro-Cinnamon que me imagino que será exclusivo para esta unión entre sistema y navegador web.

El resto del artículo publicado por Jon von Tetzchner se centra en su navegador, en todo lo que lo hace exclusivo, haciendo hincapié en que es muy personalizable y respeta la privacidad, aunque en esto último también destaca Firefox. Y es que, como en la mayoría de distribuciones Linux, el navegador de Mozilla estaba instalado por defecto en Manjaro Cinnamon, y esto son muy malas noticias para ellos ya que, aunque yo no apostaría por ello, no se puede descartar la posibilidad de que sea el primer cambio de muchos.

Y es que no podemos dejar de mencionar a Firefox en esta noticia, porque han perdido y siguen perdiendo usuarios con cada día que pasa. O se centran en mejorar mucho mucho su navegador o ya veremos qué pasa con él. Lo cierto es que algunos, quizá muchos, de los usuarios de Manjaro Cinnamon se pasarán a Vivaldi, cosa que como usuario del navegador del ex-CEO de Opera no me extrañaría.