A principios de 2020, Google nos propuso una red más privada. La anunciaron por primera vez el agosto anterior en lo que personalmente no puedo terminar de tomarme en serio, ya que una compañía que vive de los datos de los usuarios anunciaba «una nueva iniciativa para desarrollar un grupo de estándares abiertos fundamentalmente para mejorar la privacidad en la web«, y lo llamaron Privacy Sandbox. Básicamente, lo que ahora mismo se conoce como FLoC es un sustituto para las cookies, pero parece que no le va a ser fácil salir adelante.

Google ya ha empezado a activar su FLoC en Chrome, el navegador que desarrolla, y lo ha hecho sin posibilidad de aceptar nada, lo que en inglés se conoce como «opt-in» (entrada opcional). Dice que no hay marcha atrás, que así será de ahora en adelante, pero hace unos días se publicaron un par de noticias que la compañía del buscador no habrá recibido bien, aunque probablemente se las esperara: DuckDuckGo, el buscador, anunció el día 9 de abril que no soportaba esta tecnología y ha creado una extensión para bloquear FLoC, ya que es malo para la privacidad. En estos momentos, la extensión está disponible en la tienda oficial de Google.

FLoC empieza con mal pie y tres enemigos

La otra noticia se publicó ayer: Brave desactiva FLoC, lo que cree que es un paso hacia una dirección equivocada. Los desarrolladores de la alternativa privada a Chrome más popular dicen que se trata de «una propuesta reciente de Google que haría que tu navegador compartiera tu comportamiento de navegación e intereses por defecto con todas las webs y publicistas con los que interactúas«. Por lo tanto, se oponen a ella y a cualquier otra función diseñada para compartir información.

Hoy se les ha unido también otro navegador: Vivaldi no soportará el FLoC de Google. De hecho, la compañía dice que es un experimento que no funciona en su navegador, como en Brave, quien también asegura que proporciona una falsa noción de lo que es la privacidad. Por si fuera poco, la compañía del navegador valiente va más allá, asegurando que es algo dañino para las páginas web y los anunciantes.

Sustituto de cookies, menor privacidad

Las cookies de terceros están desapareciendo. Compañías como Apple las bloquean por defecto en su Safari, Mozilla hace lo mismo en su Firefox y navegadores basados en Chromium como Vivaldi o Brave también les han declarado la guerra. FLoC no es más que un caballo de troya que Google quiere regalarnos para que nos sintamos seguros y pueda seguir recogiendo información que más tarde venderá.

Una cosa está clara: Google sabe lo que hace. Sabe que muchos usuarios ni oirán hablar de esta noticia, y Chrome es el navegador más usado del mundo con más del 64% de cuota de mercado, por lo que seguirán recogiendo mucha información. En cuanto al uso, lejos, con poco más del 20%, está el Safari de Apple, en parte gracias al éxito de sus iPhone y iPad. Más atrás queda Firefox, con poco más del 3%, del que esperando estoy sus declaraciones con respecto a FLoC.