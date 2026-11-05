Una de las pocas quejas que tengo yo con el navegador con nombre de famoso compositor es el bloqueador de anuncios. Hasta hace poco, yo usaba uBlock Origin, pero ya no está disponible a no ser que se realice la instalación manual constantemente y es un engorro. Por lo tanto, ahora me quedo en el nativo. No es tan bueno, pero en Vivaldi 8.3 han dado algunos pasos adelante.

Primero vamos con la noticia. Como muchos, Vivaldi Technologies no está en contra de los anuncios respetuosos, pero hay muchos de ellos que son invasivos y además espían. En Vivaldi 8.3 han añadido varias opciones de bloqueo: apagado, ligero, fuerte y agresivo. El que más bloquea es el último, pero este tipo de bloqueo puede romper páginas web (también pasa con las mejores extensiones de bloqueo).

Bloqueo por sitio en Vivaldi 8.3

Además, es posible elegir cuánto se bloquea dependiendo del sitio web. Por ejemplo, el agresivo en YouTube para una experiencia casi Premium o el light o apagado en el banco o servicios del estado para que no haya fallos. También hay un apartado con niveles personalizables que permiten control total sobre listas de bloqueo, que también se pueden añadir. Esto ya era así hasta ahora, pero desde 8.3 es un poco más claro.

Mi opinión sobre esta novedad

Para ser sincero, todo esto está muy bien, pero se queda muy atrás del bloqueador de Brave, basado en uBlock Origin. Lo que se echa en falta son al menos dos funciones, independientemente de la calidad del bloqueo: la posibilidad de eliminar un elemento temporalmente (zap) y la posibilidad de añadir reglas.

Pongamos un ejemplo: aunque Reddit se plantea ser una plataforma de uso restringido que sólo podremos consultar con cuenta, en la actualidad aún no es así. A la izquierda se ve un banner invitándonos a entrar, y yo no suelo querer. Es un banner grande que resulta molesto o poco estético. Hay que ser justos y decir que Brave tampoco tiene ese «zapper», pero uBlock Origin, que aún está disponible en Firefox, sí. Se puede eliminar momentáneamente (hasta volver a cargar) o crear una regla y que no vuelva a aparecer. Esto segundo sí se puede en Brave.

También hay que ser justo y decir que, sabiendo que uBlock Origin se «caería» de los navegadores con base Chromium, le pedí a ChatGPT que me hiciera algo similar, y que tengo una cadena de comando llamada «Ocultar elemento» con «Abrir enlace en la pestaña actual» y el texto «javascript:(function(){document.addEventListener(‘click’,(e)=>{e.target.style.display=’none’;},{once:true});})();» y puedo ocultar elementos. Para que sea más cómodo, le añadí el atajo de teclado Alt+H (de Hide).

Pero todo esto son soluciones que debería ofrecer el navegador, o eso opino yo. Estaría bien que añadieran un «zapper» nativo y un agregador de reglas, que la manera oficial de crear reglas personalizadas es de todo menos sencilla.

Mejoras en las pestañas verticales y en enlaces

Las pestañas verticales ahora se pueden expandir al pasar el cursor por encima. Sin hacer ese hover, lo que se muestra es una barra pequeña con favoritos y poco más, pero al pasar el cursor por encima se expande.

Con respecto a los enlaces, hay un par de novedades. Una de ellas es que ahora es posible copiar una lista de enlaces, pegarla en la barra de URL y Vivaldi los abrirá todos de golpe. Por otra parte, muchos enlaces contienen parámetros que no necesitamos, y ahora es posible copiar esos enlaces de manera más limpia. Alguien como yo, que sabe un poquito de diseño y programación web, puede hacerlo manualmente, pero Vivaldi 8.3 puede hacerlo ahora por nosotros.

Por último, el modo de lectura ahora se abre más rápido y suave, y se ha añadido soporte para la API de grupos de pestañas de Chrome para extensiones.

Vivaldi 8.3 ya está disponible desde su página web oficial en paquetes DEB y RPM, así como en su snap oficial. También se ha actualizado el paquete flatpak, que aunque lo mantiene alguien del equipo oficial, aún no lo han verificado.