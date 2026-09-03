Vivaldi 8.2 ha llegado hoy con dos novedades destacadas, y también con una noticia que interesará a empresas. Y no, no están hablando de una versión de pago, o por lo menos no de momento y no parece que esa vaya a ser la intención. Lo que se busca es que se pueda usar Vivaldi en cualquier sistema operativo, y actualmente no es posible por motivos que explicaremos más adelante en este artículo.

La primera de las novedades destacadas es una que vendrá bien a la mayoría de usuarios, pero no tanto a otros como yo que ya hacían lo mismo de otra manera, también desde el navegador con nombre de famoso compositor. Para el que no lo sepa, Ctrl+E o F2 abre el panel de comandos rápidos, con el que podemos realizar búsquedas, lanzar diferentes atajos y también usar una calculadora. Esto último pasa a estar disponible también en la barra de URL Vivaldi 8.2.

Calculadora en la barra de URL de Vivaldi 8.2

Tras obtener un resultado, podemos copiarlo en el portapapeles al pulsar Enter (no iba a llevarnos a una dirección web, claro). Si no queremos la calculadora ahí, se puede eliminar desde los ajustes.

Por otra parte, la segunda novedad destacada mejora el soporte par aplicaciones web progresivas (PWA). Hasta ahora, para instalar una PWA había que hacer clic en una pestaña y pulsar «Instalar», lo que no es lo mejor. Ahora, cuando entremos a una web que sea una PWA, veremos a la derecha de la barra de URL un icono que nos invitará a instalar dicha aplicación. La mejora no parece enorme, pero que se vea el botón de instalar deja claro que es una posibilidad.

Como comentario, es algo que ya veíamos en otros navegadores como Brave o Chrome, y ahora lo tenemos también en Vivaldi.

Se prepara una versión para empresas

El primer punto interesante no ha llegado en Vivaldi 8.2 estable, pero sí se comenta en sus notas de lanzamiento. Están preparando una versión para empresas, una alternativa real a los navegadores de las Big Tech que estará construido para organizaciones de todo tipo y tamaños, desde negocios e instituciones públicas hasta departamentos gubernamentales y escuelas.

Hay ya disponible una Technical Preview, y el trabajo se ha centrado en soportar gestiones de políticas y personalizaciones del navegador para organizaciones. La página oficial de esta iniciativa está disponible en este enlace, en el que no se aporta mucha más información. Pero la idea es ofrecer un Vivaldi aún más transparente con las políticas de uso y demás que se pueda usar en cualquier parte. Esa versión del navegador no debería sufrir recortes de funciones.

Para más información hay que escribir un correo a [email protected].