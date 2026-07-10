Vivaldi 8.1 mejora la gestión de pestañas con una experiencia más intuitiva

Vivaldi 8.1 ya está disponible como una nueva versión del navegador web orientado a usuarios avanzados. Aunque no introduce un rediseño importante como ocurrió con la versión 8.0, esta actualización se centra en perfeccionar uno de los apartados más característicos del navegador: la gestión de pestañas. Además, incorpora diversas mejoras de usabilidad y correcciones de errores destinadas a ofrecer una experiencia más fluida.

Desde hace años, Vivaldi se ha diferenciado de otros navegadores por ofrecer un elevado nivel de personalización y herramientas de productividad integradas. Con la versión 8.1, el equipo de desarrollo continúa refinando estas funciones, prestando especial atención al comportamiento de las pestañas y a pequeños detalles que mejoran el uso diario del navegador.

Vivaldi 8.1 mejora la gestión de pestañas y la experiencia de navegación

La principal novedad de Vivaldi 8.1 está relacionada con el comportamiento de las pestañas. Los desarrolladores han revisado distintos aspectos de su funcionamiento para que la navegación resulte más intuitiva y consistente, especialmente para quienes acostumbran a trabajar con un gran número de pestañas abiertas al mismo tiempo.

La actualización también mejora la interacción con los grupos de pestañas y distintos elementos de la interfaz relacionados con su organización. Estos cambios buscan facilitar el cambio entre páginas abiertas y ofrecer un comportamiento más predecible durante el uso cotidiano del navegador.

Además de las novedades centradas en las pestañas, Vivaldi 8.1 incorpora diversas correcciones de errores repartidas por toda la aplicación. Entre ellas se incluyen ajustes de estabilidad, mejoras de rendimiento y pequeñas optimizaciones que afectan a diferentes componentes del navegador.

Como ocurre en cada nueva versión, también se han corregido distintos fallos detectados por la comunidad desde el lanzamiento anterior. Estas mejoras ayudan a incrementar la fiabilidad general del navegador y a ofrecer una experiencia más sólida tanto en Linux como en Windows y macOS.

Vivaldi continúa apostando por diferenciarse de otros navegadores basados en Chromium mediante funciones avanzadas como los paneles laterales, el cliente de correo integrado, el calendario, el lector de fuentes RSS o las amplias opciones de personalización de la interfaz. La versión 8.1 mantiene esa filosofía, priorizando la mejora de herramientas ya existentes frente a la incorporación de cambios radicales.

Con Vivaldi 8.1, el proyecto sigue puliendo uno de los navegadores más completos del mercado para quienes buscan un mayor control sobre su experiencia de navegación, ofreciendo una actualización recomendable para todos los usuarios de la rama 8.x.