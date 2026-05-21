Cuando hablamos de un programa que introduce un gran número de funciones interesantes en cada versión, como la que oculta todos los paneles en 7.9, ver que una de ellas trae sólo un par puede resultar llamativo y sabernos a poco. Y es que hoy ha llegado Vivaldi 8.0, y la lista de novedades se queda básicamente en dos, o por lo menos la de destacadas. Ahora bien, uno de los cambios se notará nada más abrir el navegador tras actualizar.

La novedad más destacada es que han estrenado un nuevo look, un diseño que han llamado «unificado». Según explican, ya que yo no he podido probarlo en primera persona porque aún no ha llegado a Linux, hasta ahora las capas estaban sutilmente separadas, que era práctico pero era más caótico. A partir de Vivaldi 8.0, «todas las barras de herramientas habitan en la misma superficie: un marco unificado que envuelve por completo al navegador«. Como resultado, la interfaz será más consistente, más coherente y fácil de leer.

Nuevo diseño unificado de Vivaldi 8.0

Al elegir un tema, éste se aplica a toda la ventana. Por ejemplo, al elegir un fondo de pantalla, éste llega hasta la barra de pestañas, paneles y demás rincones. Hay 4 temas por defecto: Vivaldi, Soria Morina, Sunset Forest (el que sería oscuro) y Zen.

El otro punto destacado que llega de la mano de Vivaldi 8.0 está pensado para los nuevos usuarios o los de siempre que inician una nueva instalación. También disponible en Ajustes/Apariencia/Diseños predefinidos, pero pensado para primeros inicios, hay una nueva ventana que muestra seis distribuciones diferentes: simple, clásica, vertical (con pestañas verticales), Auto Hide (para la interfaz inmersiva introducida en Vivaldi 7.9), Vertical a la derecha y abajo (con las pestañas abajo).

Este cambio no importará demasiado a los que ya estemos usando una instalación desde hace mucho, pues ya la tenemos a nuestro gusto, pero sí vendrá bien en nuevas instalaciones.

Vivaldi 8.0 también ha introducido pequeñas mejoras que están disponibles en el registro de cambios. Para los usuarios con una distribución con base Debian que añada el repositorio oficial, la nueva versión ya debería estar disponible, y lo mismo para el paquete snap. El flatpak, que lo sube un colaborador pero no es verificado hasta nuevo aviso, se actualizará en breve.