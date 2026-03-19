Vivaldi 7.9 no deja de sorprendernos. Hace menos de dos meses nos entregaron la v7.8 del navegador, incluyendo la posibilidad de crear mosaicos arrastrando y soltando pestañas, entre otras novedades. Hoy han lanzado Vivaldi 7.9, y han introducido algo que, por lo menos a mí, me recuerda un poco a Zen Browser: una función que permitirá auto-ocultar ciertos elementos para que nuestra navegación sea mucho más inmersiva, tal y como podréis ver en el vídeo de debajo.

Ahora mismo, si pulsamos F11, la pestaña (o pestañas si usamos la vista dividida) se mostrará a pantalla completa, lo mismo que ya vemos en otros navegadores. Pero en Vivaldi 7.9, si pulsamos F11 después de Ctrl (o Comando en macOS), activaremos lo que en inglés se llama «Auto-hide»: ocultará todo y se mostrará si pasamos el cursor por encima.

Vivaldi 7.9 y su Auto-Hide

He de reconocer un par de cosas, siendo la primera que no puedo hablar mucho de cómo funciona porque aún no ha llegado a mi distribución Linux. La segunda es que es algo que yo llevaba tiempo esperando. No tal y como la han implementado, que va más allá de lo que yo quería, pero sí la posibilidad de ocultar la barra de paneles y que apareciera pasando el cursor por encima. Si no estoy equivocado, Vivaldi 7.9 permitirá configurar qué se oculta, y si elegimos sólo la barra de paneles, hará justamente lo que yo estaba esperando.

Pero no voy a mentir: lo que han implementado es aún mejor. No me permitirá hacer aquello que quería hacer sólo con el panel; podré hacerlo también en la barra de URL, pestañas y panel inferior. Ya tengo ganas de usarlo.

Nueva manera de abrir los enlaces

Vivaldi 7.9 añadirá otra manera para abrir los enlaces. La idea es que no perdamos el hilo de lo que estábamos haciendo. Y es que, cuando abrimos un enlace y no está configurado para que se abra en segundo plano, de una página iremos a otra. Si estamos intentando averiguar algo de un tema en concreto, es posible que terminemos perdiendo el enlace original. Siempre podemos mirar en el historial, pero es más engorroso.

En esta versión se ha añadido la opción «Abrir enlace como pestaña secundaria», lo que abrirá el enlace al lado de la pestaña actual. Una vez elegida esta opción, cualquier enlace adicional en el que se haga clic en la pestaña original se seguirá cargando en la pestaña secundaria.

Mail ahora se abre en su propio compositor

Vivaldi Mail también llega con cambios importantes. Ahora se puede abrir el editor en una ventana separada, lo que nos da mayor control y flexibilidad. Por si esto no fuera suficiente, ahora es más fácil cambiar entre texto enriquecido y texto sin formato, sólo pulsando un botón.

Podéis lee estas novedades en el enlace que hemos proporcionado al principio de este artículo, y la lista completa de cambios en este otro enlace.