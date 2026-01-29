Vivaldi 7.8 permite ahora apilar pestañas arrastrando y soltando

Hace tan sólo dos días publicamos un artículo en el que hablaba de la vista dividida de Firefox, ya activada por defecto en la versión Nightly. En él mencionaba que la de Vivaldi es mucho mejor, y, por ejemplo, se podía cambiar la posición arrastrando y soltando desde la barra de pestañas. Hoy han publicado Vivaldi 7.8, y vaya con el momento de lanzar esa versión y con su novedad más destacada.

En Vivaldi 7.7 y anteriores, si queríamos apilar dos o más pestañas podíamos hacerlo desde el icono del panel inferior o con un atajo de teclado. Como en Linux hay algo ya ocupado con la tecla por defecto (Ctrl), yo uso Alt + 9 (vertical), + 8 (horizontal), + 7 (mosaico) y + 6 (deshacer todo), pero Vivaldi 7.8 aún va a facilitar más este tipo de apilado: bastará con arrastrar y soltar.

Hace ya mucho tiempo que escritorios como GNOME o KDE permiten apilar ventanas arrastrando a los bordes, y más o menos así es la novedad de Vivaldi 7.8: desde una pestaña, bastará con arrastrarla y moverla por la ventana para que se vea un punto en donde ponerla, y al soltarla se apilará. Con esto creo que me olvidaré de Alt + 6-9 para siempre.

Para ver una demostración, merece la pena ver el vídeo de las notas de este lanzamiento.

Vivaldi 7.8 permite apilar y reposicionar pestañas arrastrando y soltando

Arrastrar y soltar sigue funcionado una vez puestas en su sitio. Se pueden reordenar, reposicionar e incluso añadir más pestañas. Por otra parte, se ha añadido un nuevo menú contextual «Abrir enlace como pestaña en mosaico». Con esto, en vez de que se abra en otra pestaña y tener que reordenarlo todo, lo hará automáticamente.

Las pestañas ancladas ahora están restringidas por dominio, siempre u cuando se marque esta nueva opción. De esta manera, las pestañas ancladas estarán más ordenadas. Si lo que decidimos apilar es la pestaña del correo, se mantendrá anclada en todos los espacios de trabajo. Además, han aprovechado el momento para hacer retoques internos, y el rendimiento se verá mejorado en esta versión.

Vivaldi 7.8 ya está disponible desde su página web oficial, en su PPA y el paquete snap. Pronto se actualizará el paquete de flathub que, hasta nuevo aviso, sigue siendo no oficial.