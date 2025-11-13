El equipo del navegador con nombre de compositor sigue sorprendiendo con cada nueva versión que lanzan. Cierto es que el efecto «wow» ya no es el mismo que cuando empecé a usarlo, pero es que es difícil mantener el ritmo a cambios tan importantes como los del cliente de correo. Hoy ha presentado Vivaldi 7.7, demostrando que siempre es posible hacer las cosas un poquito mejor.

La novedad de Vivaldi 7.7 que más me gusta a mí es la nueva y unificada página de inicio. La versión 7.0 llegó con un nuevo tablero, un apartado que podíamos llenar con Widgets de todo tipo, incluso uno del tiempo. Como usuario de Vivaldi no tenía ninguna queja con él, pero Vivaldi 7.7 me ha demostrado que podía ser mejor. La nueva pantalla de inicio tiene widgets, accesos rápidos y una barra de búsqueda en la misma sección.

Vivaldi 7.7 sigue mejorando la privacidad

Vivaldi 7.7 también ha traído un nuevo diseño para el Widget de privacidad. Antes ya podíamos ver la cantidad de anuncios y trackers bloqueados, pero ahora también podremos saber el tiempo ahorrado al no cargar contenido extra, entre otras cosas.

En esta versión también se ha mejorado la sincronización de pestañas, sobre todo para los que usamos Vivaldi en diferentes dispositivos. Sólo hay que ir al panel de ventanas o hacer clic en el botón de pestañas para ver todo lo que tenemos abierto desde un mismo usuario.

Siguiendo con las novedades, Vivaldi 7.7 introduce un nuevo apartado de rendimiento en los ajustes, desde donde podremos activar o desactivar la aceleración por hardware o activar el ahorro de energía si la batería baja de un porcentaje. No deja de ser importante, sobre todo para nosotros los usuarios de Linux, ya que Chromium puede dar problemas de carga al usar la aceleración por hardware. Yo tuve ese problema, que solucioné ya ni recuerdo cómo, pero sí recuerdo que me habría venido bien esa caja de verificación para no rebuscar entre ajustes más ocultos.

Mejoras en el correo y página de información

En el panel de correo se han realizado retoques visuales para que sea más fácil leer y usar las diferentes carpetas y categorías. Y la página de información se ha puesto al día con un diseño más cuidado.

Vivaldi 7.7 ya está disponible desde su página web oficial. Desde allí, los usuarios tenemos paquetes DEB, RPM y también información para descargar el paquete snap oficial. Pronto actualizarán el paquete flatpak, que aún no está verificado a pesar de estar empaquetado por Vivaldi Technologías.