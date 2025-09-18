Ya tenemos disponible una nueva versión del navegador web más personalizable. Ene esta ocasión, lo que nos han entregado es Vivaldi 7.6, y llega con dos novedades destacadas. Puede sonar a poco, pero hay que recordar que en el pasado, si no me falla la memoria por la v4.0, ya introdujeron funciones como el cliente de correo, más recientemente el «tablero» con hasta un widget meteorológico… Aún con todo lo que hicieron, siguen teniendo ideas para satisfacer las necesidades de los usuarios más exigentes.

La primera novedad, que no es la de la captura de cabecera, me ha hecho preguntarme «¿esto no estaba ya?», pero no. Vivaldi, desde que lo conozco, permite poner las pestañas en cualquier parte, pero a partir de Vivaldi 7.6 podremos mover tanto pestañas como barra de URL. Es decir, tal y como muestra la imagen de debajo de estas líneas, si queremos podemos poner las pestañas a la izquierda, lo que ya se podía, y tener ahí también la barra de URL, lo que es nuevo de esta versión. ¿Te gustaba eso de Zen Browser? Ahora lo tienes en Vivaldi.

Vivaldi 7.6 y «El botón» de pestañas

La otra novedad más destacada es «El botón», así, dándole la importancia que se merece. Es un botón que nos ayudará a gestionar las pestañas abiertas. Entre otras cosas, podremos ver las pestañas abiertas, buscar, ver las que están sincronizadas y, lo que creo que llama más la atención, una opción que muestra pestañas duplicadas. Y es que no es ningún secreto que los navegadores web son devoradores de recursos, como para tener muchas ventanas duplicadas abiertas al mismo tiempo.

Son «sólo» dos novedades destacadas las que se suman a las que ya había disponibles. Pero Vivaldi 7.6 también incluye:

Limpieza en menús contextuales.

Términos de búsqueda en al barra de URL. @pestañas permite buscar en los títulos de las pestañas. @marcadores lo mismo con los marcadores. @historial para el historial.

Mejoras en el bloqueador de anuncios.

Gestos en el panel táctil para Windows.

Las pestañas hibernadas ahora se abren más rápido.

Vivaldi 7.6 ya se puede descargar desde su página web oficial. Allí hay instaladores para Windows y macOS, así como algunos paquetes para Linux como DEB y RPM. Pronto actualizarán los paquetes snap, oficial, y flatpak, no oficial hasta nuevo aviso (lo mantiene personal de Vivaldi Technologies).