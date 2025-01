El pasado octubre, Jon von Tetzchner, CEO de Vivaldi Technologies, nos presentó la versión 7.0 de su navegador en la que se destacaba el nuevo «tablero». Conocido también como «dashboard» por su nombre en inglés, es un filón para todos aquellos usuarios que quieren ver todo tipo de información en pestañas nuevas. Si no recuerdo mal, fue en redes sociales donde preguntaron qué podían añadir en este apartado para mejorarlo, para lo que muchos dijeron que añadiendo un widget con información meteorológica. Hoy nos han presentado Vivaldi 7.1 y parece que, una vez más, escucharon a la comunidad.

Yo recuerdo que me picó el gusanillo y decidí crear mi propio widget de meteorología. Sin trabajarlo mucho, intenté meter uno en una página web propia, pero requería mucho trabajo y decidí añadir un widget de página web con la URL de Weather Channel en mi ubicación. Bueno… queda… usable, pero el nuevo widget del tiempo de Vivaldi 7.1 juega en otra liga.

A mí me gusta ser honesto, y tengo que decir que la captura de cabecera la he hecho en mi máquina virtual con Windows. El motivo es sencillo: aunque Vivaldi y Manjaro trabajan bien juntos — tienen un acuerdo con su versión Cinnamon comunitaria — el lanzamiento oficial se ha producido hace menos de dos horas, por lo que aún no está disponible en mi distribución. Pero el resultado debería ser el mismo.

Otras novedades de Vivaldi 7.1

Siguiendo con el tablero o dashboard, se han añadido varias actualizaciones para mejorarlo. Los estilos de fondos permiten personalizar la vista de los widgets con estilos; el color del tema para el widget web permite ahora coger colores del mismo como se haría con las herramientas para el desarrollador.

Por otra parte, ahora cambiar a Vivaldi o mover las pestañas entre dispositivos es más sencillo. Se ha implementado una nueva función para importar pestañas abiertas que permite enviar las pestañas activas desde otro navegador directamente a Vivaldi.

El inicio rápido es algo más que un apartado con favoritos; es más bien como nuestro lanzador personalizado. Desde mi punto de vista, perdió protagonismo cuando llegó el tablero, pero también ha recibido cariño en Vivaldi 7.1. Ahora es más fácil añadir los enlaces al inicio rápido e intuitivo.

Para los usuarios que tengamos Vivaldi instalado en varios dispositivos, la v7.1 tiene una mejora para enviar pestañas de una a otra instancia. ¿Que encontramos un artículo que nos interesaría ver en otro aparato? Hasta hoy teníamos que confiar en la función de sincronización, pero ahora se puede enviar esa pestaña a cualquier instalación del navegador con nombre de famoso compositor. Ya existía el código QR para hacer algo similar con un móvil, pero esto es más sencillo y productivo.

Nuevos motores de búsqueda por defecto y mejoras de rendimiento

Los motores de búsqueda por defecto han cambiado. Vivaldi está asociada con StartPage, Ecosia, DuckDuckGo y Qwant. Las imágenes las buscará en Bing, y StartPage se encargará de las búsquedas en modo incógnito. Claro está, todo esto se puede poner a gusto del consumidor desde los ajustes, y uno no debe pensar mucho para saber que muchos volveréis a poner Google para todo.

Algo que no llama tanto la atención, pero no deja de ser importante, se ha corregido un bug que pasaba en raras ocasiones, pero podía ser molesto. Se trataba de cierres en sesiones que podían provocar algunas pérdidas de información. Vivaldi 7.1 puede detectar y recuperarse de esos fallos, asegurándonos que toda nuestra navegación vuelve al mismo punto si experimentamos algún accidente.

Cuando pasa algo como lo descrito y volvemos a abrir el navegador, podemos recuperar la sesión desde una ventana emergente. Y si marcamos la casilla de verificación, enviaremos informes automáticos a los desarrolladores. Para mayor privacidad, podemos no marcarla. Pero yo recomiendo colaborar. Es una postura propia, aunque podría entender si alguien no quiere compartir nada del uso que hace en su navegador, y más teniendo en cuenta que usa uno que promete privacidad.

Vivaldi 7.1 se ha anunciado hoy y ya está disponible desde su página web y su versión en paquete snap. Pronto deberían actualizar su paquete flatpak — aún no oficial — y el paquete de su repositorio para distribuciones con base Debian.