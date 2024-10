Llevaban un tiempo publicando mensajes en redes sociales para prepararnos para algo grande, y ya lo tenemos aquí. Quizá no tanto como para usar el anuncio 1984 de Apple, puede que no sea lo mejor que le ha pasado a Windows desde Windows 95, pero ya hemos descubierto qué nos tenían preparado. Era lógico pensar que sería una actualización mayor, y lo que hay disponible desde hoy un Vivaldi 7.0 que trae al menos dos novedades que destacan sobre el resto.

De menos a más, la primera de esas dos novedades que llegan junto a Vivaldi 7.0 podrían contarse como al menos dos. La función sí tiene un nombre, nuevo diseño, pero lo notaremos sobre todo en dos puntos. En la parte superior, las pestañas son redondeadas, aunque se puede elegir el modo compacto desde los ajustes y tener algo parecido a lo que teníamos en versiones anteriores. Dicho sea de paso, si no se modifica de alguna manera, la barra superior crece en la vista no compacta, y aquí es el usuario el que tiene que decidir si prefiere las pestañas redondeadas o una barra superior unos milímetros más pequeña.

El otro punto en donde mejor veremos el nuevo diseño es en los iconos. Se ven más desenfadados, y honestamente, en mi opinión son también más descriptivos. En versiones anteriores del navegador con nombre de famoso compositor eran más cuadriculados, y yo podía confundir los del correo y el calendario. Los nuevos iconos son más descriptivos, aunque seguro que no todos pensamos lo mismo.

La joya de la corona de Vivaldi 7.0: el Dashboard

Pero, sin lugar a dudas, la novedad más destacada es lo que han llamado «Dashboard» — no sabemos si pronto lo pondrán también en otros idiomas. Es como un apartado en la página de inicio lleno de widgets útiles del que ya os hablamos hace unos días. La página de inicio ya tenía apartados para favoritos, historial, notas, calendario y correo, pero el Dashboard de Vivaldi 7.0 lleva esto a otro nivel.

Cuando accedemos a él, podemos ver tareas pendientes, el calendario/hora, favoritos, una nota adhesiva e incluso un widget de una página web. En estos momentos, se pueden añadir:

Agenda del calendario.

Últimos correos.

Nota adhesiva.

Favoritos.

Tareas.

Consejo del día.

Fuentes.

Sitios favoritos.

Estadísticas de privacidad.

Una página web.

Fecha.

No se puede negar que llama la atención, hasta el punto de que yo, que tengo configurado que se abra Vivaldi restaurando la última sesión, dudo de que esto sea lo mejor de ahora en adelante. Buscaré si hay una manera de conseguir ambas cosas: restaurar la sesión, pero que lo primero que muestre tras iniciar sea el Dashboard.

Otras novedades

Entre el resto de novedades, destacan las actualizaciones en el lector de fuentes, que ahora permite organizarlas en carpetas. En mi caso y como ejemplo, esto me permitirá meter en una «GitHub», «Apps» o algo parecido los desarrollos que sigo y en otra «YouTube» los canales de la famosa plataforma de vídeos. Por otra parte, ahora las pestañas, marcadores y ajustes se sincronizan de forma instantánea entre los dispositivos de escritorio para una experiencia mucho más fluida.

Se ha aprovechado el momento para añedir muchas correcciones de errores y actualizaciones que incluyen un pequeño salto a la versión de Chromium. Pero no hay nada de temer si usamos extensiones basadas en Manifest v2; Vivaldi Technologies asegura que seguirán soportándolo hasta que no les quede otra opción.

En lo que no puedo dejar de fijarme es en que el menú de la V no aparece en las capturas de las notas de lanzamiento. En mi Snapshot — beta — sigue ahí, y no sabré si lo han eliminado o sigue en su sitio hasta que se me actualice a la versión final.

Vivaldi 7.0 ha sido anunciado hoy 24 de octubre y ya se puede descargar desde su página web oficial. También oficiales son el paquete DEB de su PPA y el snap que debería actualizarse pronto. Hay un flatpak en Flathub que lo mantiene un colaborador del proyecto, pero en estos momentos sigue sin estar verificado.