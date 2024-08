Ayer leí por encima un artículo que hablaba del 15º aniversario de Mac OS X Snow Leopard. En él se mencionaba que Apple lo presentó como una actualización con 0 nuevas funciones, y que habían pasado mucho tiempo corrigiendo lo que habían lanzado dos años atrás. Durante años, y puede que aún en la actualidad, el leopardo de las nieves fue recordado por muchos como la mejor versión del sistema de escritorio de la manzana. Hoy han presentado Vivaldi 6.9 y me ha sido imposible no pensar en esto.

El navegador con nombre de famoso compositor suele introducir funciones llamativas lanzamiento tras lanzamiento. Por poner algunos ejemplos, el correo/RSS/calendario o la inclusión de una función muy parecida a la extensión Dark Reader que fuerza el modo oscuro de las páginas web. Con tantos cambios y novedades, es lógico pensar que en algún momento tienen que bajar el ritmo e incluso parar, y eso es un poco más o menos lo que han hecho en Vivaldi 6.9.

Vivaldi 6.9 mejora la gestión de pestañas

Pero Vivaldi Technologies no es Apple, y no lanzarían nada nuevo con 0 funciones. Los cambios en Vivaldi 6.9 empiezan con la posibilidad de renombrar pestañas. Hasta ahora podíamos renombrar grupos, pero esta función se ha extendido a las pestañas individuales.

Para los que no son como yo, que tiene una carpeta «Descargas» por no eliminarla y lo baja todo en el escritorio — para eliminarlo al finalizar la tarea –, Vivaldi 6.9 ha introducido otra novedad que le hará ser más productivo: ahora es posible arrastrar y soltar directamente desde el panel de descargas. Lo que hayamos bajado se puede mover o dejar en cualquier lugar o aplicación que lo soporte, como carpetas o clientes de correo. Bien pensado, también será útil para mí, ya que no tiene en cuenta dónde lo descarga.

Otro pequeño cambio ha llegado a la vista de pestañas sincronizadas, tan sutil que en un principio yo no veía la diferencia. En 6.8 ya podemos ver en el panel «Ventana» las pestañas sincronizadas con otros equipos, pero en 6.9 veremos la información más detallada, incluyendo pestañas fijadas y pilas.

Y correcciones y mejoras de rendimiento

El resto de novedades son correcciones de errores y mejoras de rendimiento. El correo y el calendario se han quedado con unos 40 parches, y han aprovechado el lanzamiento de Vivaldi 6.9 para arreglar en de todo un poco. Hay un par de novedades en el bloqueador, y ya que sale el tema, y acercándonos a un futuro en el que Manifest v3 se cargará muchas extensiones, creo que tienen que empezar a pensar en el bloqueador de Vivaldi.

Es bueno, eso nadie lo niega, pero si hacemos la odiosa comparación con el de Brave, el del navegador del león nos permite crear reglas con un selector propio — basado en el de uBlock –, algo muy útil. Estaría bien que añadieran algo así en el de Vivaldi, y también algo para eliminar elementos sin crear la regla. Si encima todo se sincronizara en al nube, eso sería ya perfecto.

Vivaldi 6.9 ya está disponible, también para Windows ARM, desde su página web oficial. Las distribuciones Linux que ya lo tuviera instalado y añadido el repositorio oficial ya deberían haber visto saltar la actualización. Pronto deberían actualizar también el paquete flatpak.