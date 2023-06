Quien me lea de vez en cuando se habrá dado cuenta de que mi navegador web por defecto es Vivaldi (los motivos son diferentes y variados, como que ahora mismo tengo la información a la derecha y el editor de WordPress a la izquierda) y de que soy honesto y crítico cuando algo no me parece la mejor idea. Hoy, Jon von Tetzchner ha anunciado Vivaldi 6.1, y ha destacado un cambio que pienso que podría hacer mucho más.

Después de un (largo para mi gusto) texto explicando el pasado y presente del User-Agent de Vivaldi, von Tetzchner ha explicado que, cuando visitamos Bing con Vivaldi 6.1, el navegador se identifica como Microsoft Edge, por lo que podemos acceder a Bing Chat sin problema alguno. O por lo menos eso dicen; yo no he podido comprobarlo aún en Linux y no sé si mi sistema operativo está incluido en esta novedad. Pero tampoco me preocupa mucho.

Vivaldi 6.1 mejora los espacios de trabajo

Sigamos hablando del User-Agent. No pretendo explayarme mucho explicando qué es, pero sí que es una cadena de información que nuestro navegador envía a las diferentes páginas web. Si algo no le gusta a la página, nos impone ciertas restricciones. Así que que Vivaldi 6.1 pueda acceder a Bing Chat me parece un principio, pero creo que podría ser mejor.

Hace tres años que se puede acceder a shazam.com para identificar canciones, pero sólo desde Safari. Por lo tanto, poder acceder a Bing Chat me parece un primer paso, pero pequeñito y con fecha de caducidad. Cuando se permita de manera oficial, la novedad estrella de Vivaldi 6.1 se quedará en nada. Lo que sí sería bueno sería que la lista fuera más larga e incluyera más webs, o que se introdujera una opción en los ajustes para cambiar el User-Agent por web.

La v6.0 de Vivaldi introdujo los espacios de trabajo. No es que esté con 10 espacios de trabajo todo el tiempo, pero sí tengo al menos dos: el, digamos, normal y el de publicar. Cuando voy a escribir un artículo me paso todas las pestañas a mi espacio «Publicar» e inicio como una sesión nueva con menos distracciones, sin que por ello tenga que cerrar nada. Vivaldi 6.1 ha mejorado los espacios de trabajo de manera que ahora podemos arrastrar y soltar los mismos para organizarlos.

Posibilidad de copiar varios enlaces a la vez

Relacionado con los espacios de trabajo, o con ellos en mente, ahora se pueden compartir varios enlaces al mismo tiempo. Supongamos que estamos buscando documentación sobre un tema, por ejemplo, cómo hacer funcionar un componente de hardware en nuestra distribución Linux, encontramos la solución y queremos compartirla. En Vivaldi 6.1 esto es muy sencillo: haciendo clic secundario/derecho en una pila de pestañas, varias pestañas seleccionadas o en un espacio de trabajo desde su menú podemos copiar todos los enlaces para compartirlos.

Entre el resto de novedades, el CEO de Vivaldi Technologies nos habla de un nuevo asistente tras la instalación de cero y de que Vivaldi ya está disponible en iOS/iPadOS, pero en fase de beta y vía TestFlight. Para ver la lista completa de cambios, merece la pena visitar el enlace que hemos añadido al principio de este post.