Cómo deben ser las actualizaciones de este navegador para que el anuncio de Vivaldi 5.0 me sepa a poco. Y es que hoy, este navegador creado para usuarios exigentes ha llegado a la quinta versión mayor, y teniendo en cuenta que en la 4.0 se añadieron las opciones de calendario, correo y feeds RSS, que la nota de este lanzamiento empiece hablando de temas no parece gran cosa. Más importantes parecen los cambios relacionados a los paneles.

Pero vayamos por orden. Vivaldi 5.0 destaca antes que nada las nuevas opciones de personalización, más concretamente las relacionadas con los temas. Ahora son más personalizables, y además se pueden compartir. Así, si creamos algo interesante lo puede usar cualquiera, o si no encontramos nada que nos guste entre lo que el navegador trae por defecto, siempre podemos encontrar algo que haya creado una persona cuyos gustos se parezcan a los nuestros.

Novedades más destacadas de Vivaldi 5.0

Además de las nuevas opciones en los temas, en Vivaldi 5.0 se introducirá un nuevo panel de traducción con traducciones automáticas, y este es, quizá, el principal motivo por el que este lanzamiento no me sepa tan bien como algunos anteriores. Vivaldi confía sus traducciones a Lingvanex, lo que las hace más privadas, pero no son tan buenas como las de DeepL. Yo ya tengo el acceso directo de DeepL en un panel, por lo que las cosas cambiarán poco para mí, aunque está claro que la integración del traductor nativo es mejor.

También relacionado con los paneles, Vivaldi 5.0 introduce una nueva manera de ver las descargas. Hasta ahora, para ver las descargas teníamos que acceder al panel, pero en la quinta versión del navegador podremos verlas también en un icono que aparece arriba a la derecha, como en Firefox. Era algo que pedía la comunidad y Vivaldi ha respondido.

Vivaldi 5.0 ya está disponible para todos los sistemas soportados desde su página web oficial. Las distribuciones Linux que añaden el repositorio oficial tras la instalación del paquete ya tienen la nueva versión esperando en el centro de software.