El pasado noviembre nos hicimos eco de algo que estaba preparando Vivaldi Technologies para su navegador. En prácticamente todos sus rivales, yo no conozco a otro que lo haga, cuando queremos revisar nuestro correo o ver qué tareas tenemos por delante tenemos que entrar a la página web del servicio o usar un cliente como Thunderbird. Eso ya no será necesario a partir del Vivaldi 4.0 que han lanzado esta misma mañana.

De hecho, estas opciones ayudaron a que yo me cambiara a Vivaldi como navegador por defecto hace ahora algo más de un mes. Además del calendario y el correo, el que quiera suscribirse a feeds RSS también puede hacerlo desde una nueva herramienta, pero si personalmente no la uso es porque mezcla correo con noticias, aparece que hay algo por leer y no sincroniza entre dispositivos, por lo que me he quedado con Inoreader en el panel lateral.

Novedades más destacadas de Vivaldi 4.0

Herramienta de traducción nativa, impulsada por Lingvanex.

Cliente de correo (por pestañas), calendario y RSS que se añaden al panel lateral. Si se activa la opción RSS, aparece un nuevo icono en la barra de URL para suscribirse rápidamente. En la nota de lanzamiento explican cómo hacer que no se muestre en el correo, por lo que le daré otra oportunidad.

Nueva pantalla de bienvenida desde donde elegimos cuánto de las funciones especiales queremos usar, entre la opción esencial, clásica y completa. Como no podía ser de otra manera, si algo no se activa desde el principio, se puede activar más adelante.

Nuevos temas.

Soporte para azerbaiyano y kurdo.

Motor actualizado a Chromium 91.0.4472.79.

Corregidos muchos bugs, disponibles todos en la lista de cambios.

Vivaldi 4.0 ha sido lanzado oficialmente esta mañana, por lo que los usuarios de Windows y macOS ya pueden actualizar desde el mismo navegador o descargar la nueva versión desde la página oficial. Entre los usuarios de Linux, en Ubuntu ya está disponible desde el repositorio, mientras que a otros sistemas operativos llegará en los próximos días.