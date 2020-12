A finales de noviembre, Jon von Tetzchner, CEO de Vivaldi Technologies, publicó una extensa nota hablando de unas novedades interesantes que llegarían junto a Vivaldi 3.5. Concretamente, nos avanzó que la nueva versión llegaría con clientes de correo, calendario y feeds (noticias) integrados en el navegador, pero esa versión ya ha sido lanzada y, como en la beta (snapshot), no están activadas por defecto. Para ser más honesto, aún con la versión de Manjaro por actualizar, ni siquiera he podido comprobar si se puede activar, pero lo más probable es que así sea.

De hecho, en la nota del lanzamiento de Vivaldi 3.5 no mencionan nada de estos tres clientes, y si no mencionan nada tampoco pueden explicar que se activan desde vivaldi://experiments. Sí han explicado las novedades que han llegado junto a esta actualización, no les queda otra, y esta vez hay funciones destacadas, pero menos que en otros meses y, claro está, que las de los clientes anteriormente mencionados.

Novedades de Vivaldi 3.5

Mejoras en la gestión de pestañas, como la posibilidad de abrir pestañas en segundo plano por defecto o clonar una pestaña también en segundo plano.

Mejoras en la reproducción, y las páginas que antes no funcionaban bien por hacer uso de Widevine DRM ahora lo harán.

Posibilidad de compartir páginas con un generador de códigos QR.

Mejoras en la personalización del menú.

Mejoras en los atajos de una sola tecla.

Nueva opción para cambiar más fácilmente entre idiomas en las páginas que lo permiten, para los que usamos más de una lengua.

Mejorado el control al elegir componentes externos.

Se ha añadido una opción para que el botón para cerrar las pestañas esté siempre visible.

Lista completa de cambios, aquí.

Los usuarios interesados en instalar Vivaldi 3.5 pueden hacerlo descargándolo desde este enlace. En sistemas como Ubuntu añade el repositorio oficial tras la instalación, por lo que la actualización ya está disponible. En otros casos, como en el de Manjaro, está disponible en los repositorios oficiales, por lo que habrá que esperar un poco más.