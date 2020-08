Como cada mes aproximadamente y tras la v3.1, Vivaldi Technologies ha lanzado una nueva actualización de su navegador, concretamente Vivaldi 3.2. Como en la versión anterior, algunos de los cambios introducidos esta vez han llegado para mejorar su Pop-out, que no es más que su sistema PiP (Picture-in-Picture o ventana flotante para los vídeos) al que han querido llamar de otra manera para, bueno, desmarcarse un poco del resto. Aunque lo cierto es que es un cambio de nombre que personalmente no me gusta.

Vivaldi 3.2 nos permite controlar mejor el Pop-out, con un botón sencillo en el centro del vídeo para separar la ventana, un nuevo botón para silenciar o des-silenciar el audio y controles de reproducción, lo que incluye una barra deslizable para adelantar o retrasar el vídeo. Por otra parte, también podemos controlar el sonido de las pestañas y con comandos rápidos. A continuación tenéis una lista con otras novedades que han llegado junto a Vivaldi 3.2.

Novedades más destacadas de Vivaldi 3.2

Mejoras en Pop-out, como el nuevo botón de silenciar el audio.

Opción para cambiar la posición del botón para cerrar una pestaña.

En macOS, ahora se pueden usar diferentes perfiles de instalación y directorios para instantáneas y finales.

En la barra de direcciones, se ha solucionado un problema con las búsquedas POST, otro que no recordaba el tamaño personalizado y la palabra clave debería ser cifrada por porcentaje en la petición.

Los favoritos tienen ahora siempre el mismo nombre por defecto en las carpetas y se ha solucionado el duplicado incluido.

Activación de la actualización automática.

Mejoras en la gestión de las extensiones.

Mejoras en el gestor de notas.

La sincronización se ha mejorado en esta versión.

Mejoras en la interfaz de usuario, lo que incluye curvas más suaves.

Tenéis la lista de cambios completa en la nota de su lanzamiento, disponible en este enlace (en inglés).

Vivaldi 3.2 ya está disponible para todos los sistemas soportados desde la página de descargas oficial del proyecto, a la que podéis acceder desde aquí. Para los usuarios existentes, la nueva versión estará esperando en el sistema de actualizaciones habitual.