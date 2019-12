Como no solo de Chrome vive el hombre, Vivaldi Technologies ha lanzado una nueva actualización de su navegador web. Se trata de Vivaldi 2.10, y llega con novedades por dentro y por fuera, puesto que se ha añadido una opción que permitirá al navegador cambiar el tema de claro a oscuro a una hora determinada. Así, uno de los navegadores más populares, con permiso de Chrome, Firefox o Safari, se suma a la moda ya no solo del tema oscuro, si no del cambio automático.

Quizá el cambio más importante que introduce Vivaldi 2.10 es una modificación en el User Agent que hará que las páginas web detecten a Vivaldi Browser como un navegador Chromium compatible en muchas páginas web que antes presentaban problemas en el navegador del ex-CEO de Opera. De este modo, Vivaldi podrá navegar sin problemas en páginas web como Google Docs o Netflix, algo no posible en versiones anteriores. Y es que no solo de Chrome vive el hombre, pero la inmensa mayoría vive de Chromium.

Vivaldi 2.10 ya nos permite ver Netflix

Según Vivaldi Technologies, decidieron mostrar “Vivaldi” en el User Agent simplemente por orgullo, pero ese orgullo ha estado perjudicando a los usuarios porque la competencia les ha estado bloqueando. A partir de Vivaldi 2.10, esto ya no será un problema.

Entre las novedades más destacadas que llegan junto a Vivaldi 2.10 tenemos:

Ahora se muestra como una versión de Chromium compatible (User Agent).

Posibilidad de programar un cambio de color/tema para cambiar automáticamente del tema claro al oscuro.

Mantener el texto en los campos de entrada si el comando no se ha ejecutado.

Soporte para centrarse en la barra de favoritos.

Ventanas emergentes de extensiones en horizontal en vez de en vertical.

Vivaldi 2.10 ya está disponible para todos los sistemas soportados. Se trata de una actualización mayor con muchas novedades que podemos ver en la nota de lanzamiento de esta versión. Para los usuarios existentes, la nueva versión aparecerá como actualización, bien sea desde el mismo navegador o desde el centro de software.