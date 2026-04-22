Oracle ha publicado VirtualBox 7.2.8 como una actualización de mantenimiento centrada en mejorar la estabilidad general, el comportamiento de red y la compatibilidad con las versiones más recientes de Linux y Windows. Aunque no introduce grandes novedades a nivel funcional, sí agrupa un buen número de correcciones que resultan relevantes para quienes utilizan máquinas virtuales a diario en entornos de escritorio y servidores.

Este lanzamiento busca pulir errores que provocaban bloqueos, fallos de arranque y pequeños problemas de integración entre sistemas anfitriones e invitados. Los cambios afectan a componentes clave como la capa de virtualización (VMM), el manejo de red NAT, los gráficos, el firmware UEFI y el soporte específico tanto para Linux como para Windows, con especial atención a Windows 11.

Mejoras de estabilidad en el núcleo de VirtualBox

Uno de los puntos más destacados de VirtualBox 7.2.8 es la corrección de un error crítico de tipo «Guru Meditation» con el código VERR_IEM_IPE_4. Este fallo aparecía cuando un sistema invitado intentaba ejecutar una instrucción de hypercall incorrecta, lo que acababa en una excepción de instrucción indefinida y, en muchos casos, en el bloqueo completo de la máquina virtual, un tipo de problema que Oracle ya solucionó en versiones previas mediante actualizaciones.

También se ha resuelto un problema que afectaba a entornos con FreeBSD 16.0, donde el apagado del invitado podía provocar una caída de VirtualBox si se utilizaban varios dispositivos conectados a un controlador LSI Logic SAS. Esta corrección es especialmente relevante para administradores que trabajan con varias máquinas virtuales sobre FreeBSD en infraestructuras mixtas en centros de datos.

En la parte de bibliotecas internas, Oracle ha integrado una contribución procedente de GitHub que corrige un bucle infinito en la función vsscanf de la librería IPRT al procesar espacios en blanco. Aunque pueda parecer un detalle menor, este tipo de errores puede desembocar en cuelgues difíciles de rastrear, por lo que su resolución refuerza la fiabilidad del hipervisor.

Ajustes para invitados Windows 11

VirtualBox 7.2.8 incorpora varias correcciones pensadas para usuarios que ejecutan Windows 11 como sistema invitado. Una de las más importantes es la solución de un pantallazo azul (BSOD) con el código DRIVER_OVERRAN_STACK_BUFFER, que se producía en ciertas circunstancias y podía afectar tanto a equipos de escritorio como a entornos de prueba y desarrollo.

Se ha abordado igualmente un problema relacionado con UEFI y las actualizaciones de certificados de arranque seguro en invitados Windows 11. Algunos escenarios de actualización de certificados provocaban errores durante el proceso de arranque, lo que podía bloquear el sistema invitado o requerir intervenciones manuales. Con la nueva versión, estas operaciones deberían realizarse de forma más predecible, incluyendo mejoras en la gestión de (Secure Boot).

Otro cambio relevante es una corrección a nivel de DMI, donde VirtualBox llegaba a proporcionar valores 0.0 como número de versión de BIOS y firmware. Windows utiliza estos datos para rellenar claves del Registro en HKLM\HARDWARE\System\BIOS y determinados componentes dependen de esa información para funcionar correctamente. Ahora se suministran valores adecuados, de modo que las entradas del Registro se completan como corresponde.

Compatibilidad ampliada con kernels Linux recientes

La versión 7.2.8 refuerza el papel de VirtualBox como opción de virtualización en estaciones de trabajo y servidores Linux gracias al soporte inicial para kernels 6.19 y 7.0 como anfitrión. Esto resulta especialmente importante para usuarios que siguen de cerca las versiones más nuevas del kernel, así como para quienes prueban distribuciones en fase de desarrollo.

Oracle añade además compatibilidad con el kernel UEK9 sobre Oracle Linux 9, algo relevante para entornos corporativos que basan su infraestructura en esta distribución. A esto se suman mejoras específicas para los kernels de RHEL 10.1 y 10.2, tanto cuando se utilizan como sistema anfitrión como cuando actúan como invitados, lo que facilita la integración en organizaciones que estandarizan sobre el ecosistema Red Hat.

Entre los cambios adicionales orientados a entornos Linux se incluye la incorporación de soporte de contabilidad del tiempo de los invitados cuando se ejecutan sobre un host Linux. Esto ayuda a obtener métricas de uso más precisas, algo útil para monitorización, análisis de rendimiento y posibles escenarios de facturación interna en empresas que comparten recursos de virtualización entre distintos equipos.

Mejoras en las Guest Additions para Linux y Wayland

VirtualBox 7.2.8 introduce correcciones específicas en las Guest Additions para invitados Linux que utilizan Wayland en combinación con un host Windows. Hasta ahora, algunos usuarios se encontraban con que la característica de portapapeles compartido simplemente no funcionaba al copiar y pegar texto entre el sistema invitado Wayland y el anfitrión Windows.

Además del fallo que impedía por completo la compartición del portapapeles, se ha solucionado un problema en el que el último carácter del texto copiado desde Wayland al host Windows desaparecía. Aunque pueda parecer un bug menor, resulta bastante molesto en el trabajo diario, sobre todo cuando se copian comandos, rutas o contraseñas donde un solo carácter marca la diferencia.

Oracle ha anunciado también un cambio de rumbo en el apartado gráfico: para kernels Linux 7.0 y posteriores, se inicia la desaparición progresiva del módulo de kernel vboxvideo suministrado por Oracle. En su lugar, se recomienda utilizar el adaptador VMSVGA o el módulo vboxvideo que proporcione directamente la distribución Linux, lo que encaja con la tendencia de integrar mejor los controladores gráficos de virtualización en los paquetes estándar de cada sistema.

Para quienes sigan utilizando kernels más antiguos, el módulo vboxvideo distribuido por Oracle se mantiene disponible, de modo que no será necesario cambiar de configuración de inmediato. Aun así, los administradores que gestionan parques de máquinas virtuales en entornos harían bien en ir revisando sus plantillas y procedimientos de despliegue para adaptarse a esta transición en el medio plazo.

Con este lanzamiento, VirtualBox 7.2.8 se presenta como una actualización centrada en la corrección de errores que podían afectar a la estabilidad, la compatibilidad de red y la integración con Windows 11 y Linux, más que en introducir grandes novedades visibles. Para usuarios domésticos, desarrolladores y administradores de sistemas, la instalación de esta versión resulta recomendable si se utilizan kernels Linux recientes, invitados Windows 11 o entornos gráficos Wayland donde el portapapeles compartido y el correcto manejo de dispositivos sean parte esencial del día a día.