Oracle ha publicado VirtualBox 7.2.18, una nueva actualización de mantenimiento de su conocido software de virtualización. La nueva versión llega con un conjunto de correcciones centradas especialmente en la compatibilidad con sistemas modernos, incluyendo soluciones para Linux 7.3, RHEL 10.3 y diferentes problemas detectados tanto en los sistemas anfitriones como en las máquinas virtuales.

La actualización también corrige un fallo que podía provocar una pantalla azul en máquinas virtuales con Windows 11 sobre ARM después de restaurar un estado guardado, además de solucionar un problema de corrupción en determinados discos virtuales VDI. No es, por tanto, una versión con grandes novedades, sino una actualización destinada principalmente a mejorar la estabilidad y compatibilidad.

VirtualBox ya está preparado para Linux 7.3

Una de las novedades más relevantes para los usuarios de Linux es la corrección de varios problemas que impedían compilar VirtualBox con Linux 7.3. Esto permite que el software pueda seguir funcionando a medida que el kernel incorpora cambios que afectan a sus módulos y a las interfaces utilizadas durante la compilación.

La actualización también soluciona problemas de compilación en sistemas AMD cuando FRED no está disponible. En este caso, Oracle especifica que el soporte de FRED utilizado en este contexto corresponde a KVM en procesadores Intel, por lo que el cambio permite evitar que la ausencia de esta característica provoque problemas al construir VirtualBox en determinadas máquinas AMD.

Además, se han corregido problemas relacionados con la transición de la API para abrir archivos introducida en RHEL 9.8, evitando incompatibilidades al compilar el programa en esta plataforma.

Soporte para el kernel de RHEL 10.3

VirtualBox 7.2.18 añade también soporte para el kernel de RHEL 10.3, tanto cuando se utiliza como sistema anfitrión como cuando forma parte del sistema invitado.

Este tipo de cambios resulta especialmente importante en entornos donde VirtualBox se utiliza para probar diferentes versiones de distribuciones Linux o mantener máquinas virtuales destinadas a tareas de desarrollo, administración y laboratorio.

Las Guest Additions para Linux también reciben una corrección específica para solucionar problemas de compilación con el kernel 6.12.103.

Menos problemas con la aceleración 3D en VirtualBox 7.2.18

Otro de los fallos solucionados afecta a los hosts Linux con aceleración 3D. Una combinación determinada de configuración gráfica podía provocar que el proceso de la máquina virtual se bloqueara.

La corrección es especialmente interesante para quienes utilizan sistemas invitados con interfaces gráficas y tienen habilitada la aceleración 3D, ya que este componente permite mejorar la representación de determinados contenidos gráficos dentro de la máquina virtual.

Oracle también continúa corrigiendo problemas en la integración entre el sistema anfitrión y los invitados, con especial atención a las configuraciones más recientes.

Windows 11 ARM deja atrás un bloqueo importante

VirtualBox 7.2.18 corrige un problema que podía provocar que los invitados Windows 11 ARM terminaran en una pantalla azul después de restaurar una máquina virtual desde un estado guardado.

El fallo afectaba a una función especialmente útil en virtualización, ya que permite suspender una máquina virtual conservando su estado para continuar posteriormente sin tener que arrancar de nuevo el sistema operativo invitado.

Con la corrección incluida en esta versión, Oracle elimina este problema concreto de restauración y mejora la estabilidad de las máquinas virtuales ARM afectadas.

Corregida una posible corrupción de discos VDI

La actualización también soluciona un problema relacionado con el almacenamiento virtual. En determinadas circunstancias, las imágenes VDI diferenciales podían sufrir corrupción después de escribir bloques completos de ceros y volver a abrir posteriormente la imagen.

La corrección afecta a una situación bastante concreta, pero resulta especialmente relevante porque los archivos VDI contienen directamente los datos de las máquinas virtuales. Cualquier problema relacionado con su integridad puede tener consecuencias mucho más importantes que un simple fallo de interfaz.

VirtualBox 7.2.18 introduce más correcciones en Linux y en la integración con el host

VirtualBox 7.2.18 también modifica el comportamiento del proceso de desinstalación en Linux para conservar el directorio DKMS compartido. Esto ayuda a evitar que determinados componentes relacionados con la construcción de módulos del kernel desaparezcan durante la eliminación del programa.

Por otro lado, se ha corregido un problema del portapapeles compartido que podía eliminar el primer carácter del nombre de un archivo cuando este se encontraba directamente en la raíz de un sistema de archivos.

La interfaz gráfica también recibe pequeñas correcciones, incluyendo arreglos para las traducciones al alemán y al chino tradicional.

VirtualBox 7.2.18 ya se puede descargar

VirtualBox 7.2.18 ya está disponible para Windows, Linux, macOS y Solaris, junto con una nueva versión del Extension Pack. Al tratarse de una actualización de mantenimiento, no introduce cambios radicales en la forma de utilizar el programa, sino que concentra sus esfuerzos en corregir problemas concretos y mantener la compatibilidad con sistemas operativos y kernels recientes.

Para los usuarios de Linux, la corrección de los problemas de compilación con Linux 7.3 es probablemente uno de los cambios más interesantes, especialmente teniendo en cuenta que las nuevas versiones del kernel pueden introducir modificaciones que obligan a actualizar los módulos de virtualización.

También resulta relevante para quienes utilizan RHEL, sistemas AMD, aceleración 3D o máquinas virtuales Windows 11 ARM. En conjunto, VirtualBox 7.2.18 supone una actualización centrada en estabilidad y compatibilidad que mantiene la rama 7.2 preparada para las plataformas más recientes.