VirtualBox 7.2.16 ya está disponible como una nueva actualización de mantenimiento de la rama 7.2 del conocido software de virtualización de Oracle. Esta versión llega con varias mejoras especialmente interesantes para los usuarios de Linux, entre ellas el soporte para FRED en los hosts Linux y una gestión más fiable del portapapeles compartido cuando se utiliza Wayland. También se han corregido problemas de compatibilidad con RHEL 9.8 y se ha mejorado el rendimiento gráfico 3D mediante VMSVGA.

La actualización aparece aproximadamente un mes después de VirtualBox 7.2.14 y continúa la evolución de una rama que está prestando especial atención a las tecnologías utilizadas por los escritorios Linux modernos. En particular, las mejoras relacionadas con Wayland resultan relevantes a medida que las distribuciones van dejando atrás X11 como sesión gráfica predeterminada.

VirtualBox 7.2.16 incorpora soporte para FRED en Linux

Una de las novedades más destacadas de VirtualBox 7.2.16 es la incorporación de soporte para FRED (Flexible Return and Event Delivery) en hosts Linux. Se trata de una extensión de la arquitectura x86 que moderniza el mecanismo utilizado por los procesadores para gestionar transiciones entre niveles de privilegio, interrupciones y excepciones, sustituyendo parte de los mecanismos heredados utilizados anteriormente.

FRED está diseñado para simplificar y optimizar determinados cambios de contexto relacionados con la gestión de eventos del procesador. La tecnología fue introducida por Intel y también cuenta con soporte en procesadores AMD compatibles. Su incorporación a VirtualBox permite que el hipervisor pueda funcionar correctamente en sistemas Linux que utilizan esta característica del hardware.

No se trata, por tanto, de una función que vaya a transformar inmediatamente el rendimiento de todas las máquinas virtuales. Su importancia está principalmente en la compatibilidad con las plataformas de hardware más recientes y en que VirtualBox pueda aprovechar correctamente las características que ofrecen los procesadores x86 modernos.

Mejora el portapapeles compartido con Wayland

Los usuarios de Linux también encontrarán una mejora especialmente práctica en VirtualBox 7.2.16: Oracle ha trabajado en el funcionamiento del portapapeles compartido bajo Wayland, tanto cuando Linux actúa como sistema anfitrión como cuando se utiliza como sistema invitado.

El portapapeles compartido permite copiar contenido entre el sistema anfitrión y una máquina virtual, una función aparentemente sencilla pero que requiere una integración considerablemente más compleja cuando interviene Wayland. El protocolo gráfico utiliza un modelo diferente al de X11 para gestionar determinados recursos de las aplicaciones, por lo que las herramientas de virtualización han tenido que adaptar progresivamente sus mecanismos de integración.

VirtualBox ya había incorporado soporte para compartir el portapapeles con invitados Wayland en versiones anteriores, pero la experiencia todavía podía presentar problemas dependiendo de la combinación de anfitrión, invitado y escritorio utilizado. La versión 7.2.16 continúa corrigiendo y perfeccionando esta integración para hacer que la función sea más fiable.

Mejor soporte para RHEL 9.8

La nueva versión también corrige problemas relacionados con los kernels de Red Hat Enterprise Linux 9.8 utilizados como invitados. VirtualBox 7.2.16 incorpora los cambios necesarios para solucionar problemas de compatibilidad detectados con esta actualización de RHEL.

Este tipo de correcciones resulta especialmente importante en entornos profesionales, donde las máquinas virtuales suelen utilizar versiones de distribuciones empresariales que reciben actualizaciones periódicas del kernel. Un cambio en las interfaces internas del kernel puede requerir modificaciones en las Guest Additions o en otros componentes utilizados por el hipervisor.

VMSVGA mejora su rendimiento 3D

En el apartado gráfico, VirtualBox 7.2.16 introduce mejoras de rendimiento para VMSVGA, el controlador gráfico virtual utilizado habitualmente por las máquinas virtuales Linux. Las mejoras están dirigidas específicamente a la aceleración 3D y pueden beneficiar a quienes utilizan escritorios gráficos dentro de sus máquinas virtuales.

VMSVGA permite proporcionar a los sistemas invitados una tarjeta gráfica virtual compatible con el modelo utilizado por VMware. En una máquina virtual Linux con entorno de escritorio, este componente resulta fundamental para conseguir una experiencia gráfica razonablemente fluida, especialmente cuando se utilizan aplicaciones que necesitan aceleración 3D.

La mejora de rendimiento llega acompañada de otras correcciones relacionadas con la representación gráfica y el funcionamiento general de las máquinas virtuales, por lo que esta actualización no se limita a los cambios específicos de Linux.

También se corrige la grabación de vídeo

VirtualBox 7.2.16 soluciona además un problema que podía provocar que el software se quedara bloqueado al detener una grabación de vídeo después de que se hubieran producido numerosas actualizaciones de pantalla.

La función de grabación permite capturar la actividad mostrada por una máquina virtual, algo que puede resultar útil para crear demostraciones, documentar problemas o registrar determinadas tareas realizadas dentro del sistema invitado. El fallo corregido podía afectar a sesiones con una elevada cantidad de cambios en pantalla.

Preparado para OpenSSL 4.0

La actualización incorpora asimismo correcciones relacionadas con la compilación utilizando OpenSSL 4.0. El trabajo permite mejorar la preparación de VirtualBox para entornos que utilizan esta nueva rama de la biblioteca criptográfica.

Aunque este cambio no supone una función visible para el usuario final, resulta importante para mantener el software de virtualización preparado para las nuevas versiones de sus dependencias. Las herramientas de virtualización dependen de numerosos componentes del sistema anfitrión, por lo que mantener la compatibilidad con nuevas versiones de bibliotecas resulta esencial para evitar problemas de compilación y distribución.

VirtualBox 7.2.16 también incluye mejoras en la interfaz

La interfaz gráfica de VirtualBox recibe algunos ajustes menores en esta actualización. Entre ellos se encuentra una gestión más adecuada de las máquinas virtuales que no están disponibles, evitando determinados comportamientos poco claros cuando el programa no puede acceder a una máquina configurada previamente.

También se ha corregido la visibilidad de determinadas advertencias durante las importaciones de máquinas virtuales en formato OVF. Además, la actualización incorpora cambios en las traducciones de la interfaz, incluyendo una actualización de la traducción al catalán.

Una actualización especialmente interesante para Linux

Aunque VirtualBox 7.2.16 es una versión de mantenimiento, varias de sus novedades tienen una relación directa con Linux. El soporte de FRED para hosts Linux permite mejorar la compatibilidad con hardware x86 moderno, mientras que las mejoras del portapapeles bajo Wayland corrigen uno de los aspectos que todavía requieren trabajo en la integración entre el hipervisor y los escritorios Linux actuales.

A esto se suman la corrección del soporte para RHEL 9.8 como sistema invitado y las mejoras de rendimiento 3D de VMSVGA. El resultado es una actualización que, pese a no introducir una gran cantidad de funciones nuevas, sí pule varios componentes importantes para quienes utilizan VirtualBox habitualmente en Linux.

VirtualBox 7.2.16 ya está disponible

VirtualBox 7.2.16 ya puede descargarse desde el sitio oficial del proyecto y las actualizaciones llegarán también a los repositorios de las distribuciones compatibles según el ritmo de cada una. Oracle recomienda consultar el registro de cambios para conocer todos los detalles de la actualización.

Con esta versión, VirtualBox continúa mejorando su soporte para las tecnologías actuales de Linux mientras mantiene la compatibilidad con una amplia variedad de sistemas anfitriones e invitados. Para quienes utilizan Wayland, procesadores compatibles con FRED o distribuciones empresariales como RHEL 9.8, las mejoras de esta versión hacen que la actualización resulte especialmente recomendable.