VirtualBox 7.2.14 añade soporte inicial para Linux 7.2

VirtualBox 7.2.14 ya está disponible como una nueva actualización de mantenimiento del popular software de virtualización de Oracle. Aunque se trata de una versión menor, incorpora compatibilidad inicial con el próximo kernel Linux 7.2, además de diversas correcciones para invitados Linux y Windows, mejoras en UEFI y pequeños cambios destinados a facilitar el mantenimiento del proyecto.

Esta actualización está especialmente dirigida a quienes utilizan VirtualBox como anfitrión en Linux, ya que garantiza un funcionamiento más fluido con las versiones más recientes del kernel antes de su lanzamiento definitivo.

VirtualBox 7.2.14 prepara el terreno para Linux 7.2

La principal novedad de VirtualBox 7.2.14 es la incorporación de soporte inicial para el kernel Linux 7.2 en sistemas anfitriones. Gracias a ello, los usuarios podrán seguir ejecutando sus máquinas virtuales cuando las distribuciones comiencen a adoptar la nueva versión del kernel, reduciendo posibles problemas de compatibilidad tras las futuras actualizaciones del sistema.

En el apartado de los sistemas invitados, Oracle ha mejorado la compatibilidad con los kernels de Red Hat Enterprise Linux 9.8 y 9.9, asegurando un mejor funcionamiento de las Guest Additions y una integración más sólida en estos entornos empresariales.

La actualización también corrige un problema relacionado con UEFI que podía provocar fallos durante el proceso de arranque en determinadas configuraciones. Asimismo, en Windows se ha mejorado el tratamiento del portapapeles para los formatos Unicode, aumentando la fiabilidad al copiar y pegar texto entre el sistema anfitrión y las máquinas virtuales.

Otra pequeña mejora afecta al proceso de compilación del proyecto, ya que ahora basta con utilizar NASM 2.16 o una versión posterior para todas las arquitecturas compatibles, simplificando los requisitos necesarios para construir VirtualBox desde el código fuente.

Aunque VirtualBox 7.2.14 no incorpora nuevas funciones de gran calado, sí ofrece las habituales correcciones de estabilidad y compatibilidad que caracterizan a las versiones de mantenimiento. Para quienes ejecutan VirtualBox en Linux, especialmente en distribuciones que adoptan rápidamente los nuevos kernels, esta actualización resulta especialmente recomendable.