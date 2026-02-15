Vim 9.2 ya está disponible y supone una actualización relevante para uno de los editores de texto más veteranos y usados en entornos de desarrollo. Aunque mantiene su esencia minimalista, esta edición incorpora cambios de fondo y de forma que buscan adaptarlo mejor a los escritorios modernos y a los flujos de trabajo actuales.

En esta ocasión, el foco se ha puesto tanto en la integración con Wayland y los estándares de configuración en sistemas tipo Unix como en la usabilidad diaria: mejor autocompletado, nueva interfaz para pestañas, un tutor interactivo pensado para quienes empiezan y un buen número de ajustes internos en el motor de scripting y el modo diff.

Vim 9.2 incluye integración con Wayland y especificación XDG

Uno de los cambios más llamativos de Vim 9.2 es la llegada de soporte «completo» para Wayland, el protocolo gráfico que cada vez gana más terreno en escritorios Linux, también en Europa. El editor pasa a manejar su interfaz y el portapapeles directamente sobre Wayland, dejando claro que el proyecto se suma a la transición que ya están haciendo escritorios y distribuciones que han decidido reducir su dependencia de X11.

Los responsables del proyecto señalan que esta integración con Wayland se considera todavía funcional pero experimental, por lo que se esperan ajustes y correcciones en próximas revisiones. Aun así, quienes utilicen escritorios como GNOME, KDE Plasma o Sway sobre Wayland pueden empezar a probar este soporte desde ya, sin necesidad de parches externos ni soluciones intermedias.

En paralelo, Vim 9.2 adopta la especificación XDG Base Directory para gestionar sus archivos de configuración en sistemas GNU/Linux y similares. En lugar de concentrar todo en el directorio personal, la herramienta pasa a utilizar rutas como $HOME/.config/vim, lo que ayuda a mantener el sistema de archivos más ordenado y en línea con lo que ya hacen muchas aplicaciones de escritorio y utilidades de consola.

Autocompletado más potente con búsqueda difusa con Vim 9.2

La actualización se nota también en el día a día al escribir código o textos largos gracias a las mejoras en la finalización de palabras en modo inserción. Vim 9.2 incluye de serie un sistema de búsqueda difusa (fuzzy matching) para el autocompletado, de manera que ya no es imprescindible instalar complementos externos para disponer de esta funcionalidad.

Este enfoque de coincidencia difusa permite que el editor sea más flexible a la hora de sugerir términos, incluso cuando el usuario no recuerda el nombre exacto de una función, variable o etiqueta. El mecanismo intenta ajustar las coincidencias a lo que realmente se quiere escribir, lo que puede ahorrar tiempo y reducir errores tipográficos o repeticiones innecesarias.

Además, se introducen nuevas banderas para la opción completeopt , como nosort y nearest , pensadas para que cada persona pueda adaptar el comportamiento del autocompletado a su gusto. Estas opciones permiten, por ejemplo, priorizar las sugerencias más cercanas en el texto actual o desactivar el ordenamiento automático, algo útil en proyectos complejos donde el contexto manda más que el orden alfabético.

Nuevas posibilidades para el modo diff

Vim 9.2 también dedica atención a la comparación de archivos, una función muy habitual en entornos de desarrollo colaborativos y en revisiones de código. El editor incorpora un nuevo algoritmo de coincidencia de líneas, conocido como linematch, que persigue mejorar la alineación de cambios cuando se comparan dos versiones de un archivo.

Junto a este algoritmo, la herramienta añade soporte para anclas de diff y resaltado en línea, de modo que resulta más sencillo localizar qué se ha modificado exactamente dentro de una misma línea. Esta mejora visual puede marcar la diferencia cuando se revisan cambios de pocas palabras en bloques de texto extensos o en funciones de código especialmente densas.

Estos avances se completan con la actualización de varios valores predeterminados que llevaban tiempo sin tocarse y que ahora se ajustan mejor a entornos de trabajo modernos y pantallas de alta resolución, algo cada vez más habitual tanto en oficinas como en equipos portátiles en España y el resto de Europa.

Interfaz renovada de Vim 9.2: pestañas verticales y mejor soporte gráfico

En el terreno visual, una de las novedades más visibles es la incorporación de un panel de pestañas vertical que sirve como alternativa a la línea de pestañas horizontal clásica. Esta disposición facilita la gestión de múltiples ficheros abiertos, especialmente en pantallas amplias donde el espacio lateral suele sobrar más que el superior.

Los usuarios que emplean la interfaz gráfica de Vim en Microsoft Windows también notarán cambios: la aplicación incorpora modo oscuro nativo para menús y barras de título, así como un modo de pantalla completa más pulido y un conjunto de iconos de la barra de herramientas con mejor definición. Estos ajustes buscan una integración más coherente con el aspecto general del sistema operativo y con las preferencias de quienes trabajan en entornos de baja iluminación.

En conjunto, estos retoques visuales responden a la necesidad de hacer que un editor tradicional como Vim se sienta menos anclado al pasado, sin renunciar a sus atajos de teclado ni a su filosofía centrada en la eficiencia. La compatibilidad con pantallas HiDPI y los cambios en los valores por defecto se notan especialmente en dispositivos modernos.

Mejoras en el lenguaje de scripting Vim9

Más allá de la interfaz y el soporte para nuevos protocolos, Vim 9.2 refuerza el lenguaje de scripting Vim9, introducido en versiones anteriores para ofrecer un entorno más estructurado y eficiente para la creación de scripts y complementos. Esta versión incorpora soporte nativo para Enums, funciones genéricas (generic functions) y el tipo de dato Tuple.

Los desarrolladores de plugins disponen ahora de métodos protegidos _new() en las clases, lo que permite un control más fino sobre cómo se instancian los objetos. También se añade soporte para integrar funciones internas de Vim como métodos de objetos, haciendo más natural la escritura de código orientado a objetos dentro del propio ecosistema del editor.

Otro punto destacado es la introducción de :defcompile para la compilación completa de métodos, lo que potencialmente mejora el rendimiento de los scripts escritos en Vim9. Este tipo de cambios se orienta a quienes crean herramientas avanzadas encima de Vim, algo habitual en comunidades europeas de desarrollo donde el editor sigue teniendo una presencia notable en proyectos de software libre y en equipos de DevOps.

Tutor interactivo integrado y otras funciones nuevas de Vim 9.2

Pensando en quienes se acercan por primera vez a este editor, Vim 9.2 incorpora un plugin de tutor interactivo incluido de serie. A través del comando :Tutor , las personas que empiezan pueden recorrer una guía práctica dentro del propio programa, sin necesidad de recurrir a manuales externos o tutoriales en la web.

Este enfoque pretende rebajar la conocida curva de aprendizaje de Vim, proporcionando un acompañamiento más guiado a los nuevos usuarios, algo que puede resultar especialmente útil en contextos educativos, academias de programación o cursos de formación técnica en España y otros países europeos.

Junto al tutor, la versión incorpora la posibilidad de completar palabras directamente desde registros, nuevas funciones internas, autocomandos, comandos Ex adicionales y diversas opciones de configuración. Todo ello amplía el margen de personalización, manteniendo la línea de ofrecer un entorno muy moldeable a las necesidades de cada persona o equipo.

Disponibilidad y formas de instalación

Vim 9.2 se distribuye como código fuente descargable desde la web oficial del proyecto, lo que permite compilarlo en prácticamente cualquier sistema compatible. En el ecosistema GNU/Linux, la actualización irá llegando progresivamente a los repositorios de las principales distribuciones utilizadas en Europa, aunque los tiempos variarán según la política de cada proyecto.

Además de los canales tradicionales, el editor se puede instalar como aplicación Flatpak a través de Flathub, un formato que ha ganado peso en muchas distribuciones europeas por su aislamiento y facilidad de actualización. Existe igualmente un binario en formato AppImage que permite ejecutar Vim como aplicación portátil, sin necesidad de instalación formal, algo práctico para entornos corporativos o sistemas donde no se desea modificar la configuración base.

En plataformas de escritorio comerciales, como Windows o macOS, Vim sigue estando disponible tanto mediante instaladores específicos como a través de gestores de paquetes, lo que facilita su incorporación a flujos de trabajo mixtos en equipos que combinan distintos sistemas operativos.

Con este lanzamiento, Vim refuerza su posición como editor veterano que adopta Wayland y la especificación XDG, afina su interfaz con pestañas verticales y modo oscuro, mejora el autocompletado y el modo diff, y potencia el lenguaje de scripting Vim9, mientras añade un tutor interactivo para nuevos usuarios; todo ello configura una versión pensada tanto para quienes llevan años usándolo como para quienes se plantean darle una oportunidad por primera vez.