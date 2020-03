La espera se está alargando. Demasiado. A principios de 2019, hace ya más de un año, VideoLan presentó la nueva interfaz de VLC, o más concretamente la futura interfaz que llegará de la mano de VLC 4. Poco después entraron de lleno en su desarrollo y los usuarios de Linux tenemos disponible un paquete Snap desde el que podemos probar cómo será la futura UI. La cuestión es: ¿cuándo llegará la versión estable? Si damos rienda suelta a nuestra imaginación (o a nuestras ganas), podríamos decir que será más pronto que tarde.

VideoLan no está dando mucha información con respecto a cuándo lanzarán VLC 4, pero esta semana han publicado un tweet que da que pensar. En él, buscan grupos de música que les permitan usar las carátulas de sus discos para sus capturas. ¿Capturas? ¿De qué? ¿Para qué? Nuestro deseo de que la v4 de uno de los reproductores más famosos del planeta llegue pronto nos hace pensar que lo que quieren es hacer capturas de la nueva biblioteca de VLC para publicarla en su página web oficial. Tiene sentido, lógica y no es una idea descabellada.

We're looking for bands with album-art that we can use in the VLC screenshots on our websites and Stores listing.

We will not use the music, just show the album art cover on our screenshots.

Should be CC-BY-SA or -ND or with explicit permissions.

RT appreciated

— VideoLAN (@videolan) March 3, 2020