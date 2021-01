Los videojuegos más interesantes que llegarán para Linux en 2021

Ya ha llegado el nuevo año, 2021 ya ha comenzado y con él también algunos proyectos de desarrollo que llegarán a lo largo de este año. Entre ellos, veremos cómo aparecen bastantes títulos de videojuegos que llegarán también para la plataforma GNU/Linux. Algo que seguro encantará a todos los gamers que esperan renovar su biblioteca de juegos durante lo que resta de año.

Si te interesa conocer algunos de los títulos de videojuegos más interesantes que aparecerán durante este 2021, te animo a seguir leyendo todo lo que te está esperando en esta nueva etapa del gaming…

Encodya

En el Neo Berlín de 2062, una huérfana de nueve años llamada Tina vive con SAM-53, un robot protector que es grande y muy torpe. Ellos están en un refugio improvisado en la azotea de esta ciudad del futuro que se ha convertido en una oscura megalópolis controlada por corporaciones. En ese mundo hostil, la niña deberá aprender a sobrevivir sola y enfrentarse a nuevos desafíos.

No tendrás que esperar demasiado para hacerte con Encodya, se planea su lanzamiento para el 26 de enero de 2021.

Cyber knights : Flashpoint

En algún momento de 2021 llegará otro de los videojuegos más esperados, este Cyber Knights: Flashpoint. Un juego de rol táctico en un entorno cyberpunk. Construirás tu equipo de hackers, mercenarios y ladrones para poder seguir salir adelante en este entorno…

ASYLUM

Este es otro de los títulos de videojuegos de los que ya hemos hablado en LxA. Se tiene planeado que llegue en algún momento de 2021, si la situación de la pandemia no empeora y lo pone todo más complicado. Para los que aún no lo conocen, Asylum es un título de terror sobrenatural inspirado en las obras de H.P. Lovecraft, Hammer Films y el retorcido horror euro de los 80s.

Learning Factory

Otro de los videojuegos que aparecerán en algún momento de 2021 es este juego de automatización industrial que aplica el aprendizaje automático para encontrar la respuesta a la pregunta: ¿qué es lo que realmente quieren los gatos? Una forma de construir, fabricar, renovar, diseñar líneas de producción automáticas y gestionar tu propia factoría de productos para gatos…

Metro Exodus

Sin duda, uno de los títulos de videojuegos más esperados para 2021 es este otro. Un shooter en primera persona épico basado en la historia de 4A Games que combina combate mortal, sigilo, exploración, horror, y supervivencia. Todo dentro de uno de los mundos más inmersivos jamás creados.

Nabuconodosor

Nabucodonosor es uno de los videojuegos que llegarán en 2021 para los que les gusta la construcción de ciudades isométricas. Los jugadores podrán experimentar con la misteriosa historia y cultura de una antigua ciudad de Mesopotamia.

OFF GRID: Stealth Hacking

Si te gustan los videojuegos de hacking, entonces deberás estar atento a cuando aparezca este otro título. Te meterás en una historia en tercera persona donde los datos son tu arma más poderosa.

Plague Inc: The cure

En plena pandemia, uno de los videojuegos más populares ha sido Plague Inc., donde algunos buscaron información sobre cómo podría expandirse el SARS-CoV-2. Ahora llega The cure, que continúa este juego tan exitoso. En este caso, no se tratará de crear el virus para amenazar al mundo, sino encontrar la cura…

Prodeus

Un viejo videojuego de disparos en primera persona que ha sido remasterizado con técnicas de renderizado modernas. Así que si ya conocías este título, volverá mejorado…

Psiconauts 2

Si te interesa conocer más de esos videojuegos de 2021, también deberías considerar Psiconauts 2, un videojuego donde se toma el tema del espionaje psíquico como atractivo para este videojuego en el que deberás (Raz) usar tus poderes y agilidad para evitar que se culmine un plan secreto para traer al villano Maligula entre los muertos.

Pyramid Plunge

Otro de los videojuegos que llegarán es este. Un juego de plataformas y acción bastante interesante para los que tengan alma de aventureros. Disfruta de gran libertad para explorar las pirámides que son totalmente destructibles, y conoce a extrañas criaturas mortales, trampas, tesoros, etc.

Skul: The Hero Slayer

Skul aparecerá sobre el 21 de enero de 2021. Uno de esos videojuegos de plataformas que tiene una historia diferente. En él tendrás mapas cambiantes y desafiantes en los que estar siempre alerta. Nunca sabrás qué esperar. Además, tendrás que lidiar con una trama en la que la raza humana ataca el castillo del Rey Demonio y terminar de una vez por todas con los demonios…

Ultimate ADOM

Otro de los videojuegos que llegarán es esta secuela del clásico de mazmorras. Con innumerables monstruos, habilidades, y posibilidades sin fin.

Valheim

Si te gusta la mitología nórdica, entonces te gustará este brutal título. Uno de los videojuegos multijugador de exploración y supervivencia que más te llamarán la atención. Inspirado en la cultura vikinga, pudiendo lucar, construir y conquistar…

X4: Cradle Of Humanity (DLC) + Actualización 4.0 gratis

Durante el primer trimestre de 2021 llegarán varios videojuegos, como es el caso del DLC X4: Cradle Of Humanity, la segunda gran expansión de X4 y que traerá a esta serie de regreso a la Tierra. También llegará una actualización gratis a la versión 4.0.