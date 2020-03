Proton: ¿cómo de bien funcionará el videojuego Windows en Linux?

Cada vez existen más videojuegos nativos para la plataforma GNU/Linux, y cada vez se desarrollan videojuegos de mayor calidad. Pero no solo se vive de los juegos desarrollados para esta plataforma o de los portados. En ocasiones puede que necesites usar un videojuego que solo está para Windows en Linux, y en ese momento Proton es tu salvación.

Algunos buenos títulos solo los tienes para Windows, como por ejemplo el exitoso GTA, y otros muchos. Si quieres jugar con estos videojuegos en tu distro favorita, tienes una gran oportunidad usando el cliente Steam de Valve. Este cliente de la tienda online de videojuegos está de forma nativa para Linux, pero integra uno de los componentes más potentes y esperados por muchos gamers. Ese es Proton…

Ya he hablado en LxA muchas veces del propio cliente Steam, aportando muchos datos, así como del proyecto Proton. Pero hoy lo que quiero es mostrar algo muy sencillo y simple, pero que puede pasar desapercibido para muchos. Y es lo siguiente…

¿Quieres jugar a un videojuego que solo está disponible para Windows? Si no quieres complicarte la vida con Wine, Play On Linux, etc., y usas Steam + Proton, debes saber algo. Y es ¿cómo de bien funcionará ese videojuego en Linux? La respuesta no es sencilla, cada uno de los videojuegos pueden tener uno u otro comportamiento, algunos funcionan a las mil maravillas, otros pueden generar algún tipo de problema menor, y otros tendrán errores mayores.

Buscar el estado en ProtonDB

Y es aquí donde voy. ¿Cómo saberlo de antemano? Pues puedes seguir los siguientes pasos: