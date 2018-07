Victory At Sea Pacific: un videojuego RTS naval que vendrá con soporte para Linux

Victory At Sea Pacific es un título de videojuego naval que te va a sorprender, no va a dejar indiferente a nadie por sus gráficos y su modo de juego. Si te gustan las batallas navales y los barcos, en este título encontrarás más de 120 tipos de bacros y aviones diferentes con los que hacer batallas navales de lo más realista gracias a la mecánica de este gran RTS. Y para más satisfacción, debes saber que llegará con soporte para Linux en algún momento de este año, algo que todos los linuxeros estamos esperando y que tenemos el placer de comunicarte desde LxA.

Entre los navíos también se encuentran submarinos torpederos, barcos, y aeronaves de guerra, que podrás seleccionar en su modo de juego para pasartelo en grande en el océano pacífico. Sin duda un título diferente que puede recordar a algunos videojuegos que se me vienen ahora a la mente para otras plataformas, como Android, pero que en mi opinión tienen mucho que envidiar a Victory At Sea Pacific por lo que he visto sobre éste.

Si te gustan los videojuegos de guerra desde difernetes vehículos, y tienes curiosidad por probar las batallas navales, en Victory At Sea Pacific encontrarás funcionalidades y características sin iguales. Por ejemplo, podrás buscar y destruir flotas enemigas en el océano Pacífico. Podrás elegir entre comandar flotas a nivel estratégico por el océano o controlar un vehículo de forma individual si lo prefieres así, ya sea un submarino, barco o avión.

Durante esta interesante batalla deberás luchar contra tus enemigos, cortarle las reservas atacando o controlando puertos que son vitales para dar soporte a las tropas, defender los convoys amigos para que no sean atacados y hundidos, organisar a gran escala importantes asaltos a los mayores puertos, acelerar o ralentizar la acción del juego, pausar el juego y seguir, jugar en modo multijugador o campañas, y un largo etc. Todo gracias al gran esfuerzo y trabajo de su desarrollador Evil Twin Artworks y que lo podrá a disposición de todos en Steam.