Victory At Sea Pacific: un videojuego muy real sobre batallas navales…

La noticia es que pronto tendremos disponible el soporte para Linux de este título. Un videojuego que te encantará si te gustan los barcos, las aventuras navales y las batallas. Por las imágenes que vemos, los detalles del videojuego se ven bastante bien y estamos emocionados de que su desarrollador Evil Twin Artworks caba de anunciar por Twitter que también habrá soporte para Linux muy pronto, algo a lo que desde LxA le damos la bienvenida.

Hablamos del videojuego de combate naval Victory at Sea Pacific, ambientado en batallas en el mar durante la Segunda Guerra Mundial en la que podrás gestionar a tus naves, gestinar los vuelos de aviones desde los portaaviones, disparar torpedos desde las profundidades con los submarinos, dirigir flotas enteras, y cambiar el curso de la historia con tus acciones. Eso es lo que promete el videojuego y por los datos que van llegando, los vídeos e imágenes parece que están cumpliendo con las espectativas…

Un épico juego de guerra estrategica naval en tiempo real donde los jugadores serán los creadores de su propia historia y cambiando el rumbo de la II Guerra Mundial. Según vamos conociendo, no solo tendrá soporte para Linux y otras plataformas, sino que traerá algunas novedades interesantes como modos par abuscar y destrur flotas enemigas en el Océano Pacífico, las gestiones de embarcaciones y aviones, manejar el suministro a través de puertos de cargas vitales, organizar asaltos a gran escala, pilotar el portaaviones I-400, constuir equipos, etc.

Las críticas que ha recibido el título Victory At Sea anterior a éste fueron muy positivas, así que para este nuevo lanzamiento esperado no esperamos menos que eso, y seguro que mejorará lo existente y de nuevo conquistará el éxito. ¿Y cuándo tendremos el gusto de jugar? Pues aún no hay fecha exacta, pero solo sabemos que será en algún momento de este mismo año según la poca información que nos llega de los desarrolladores…