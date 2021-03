Vivimos en un mundo donde abundan las contraseñas. El pin del cajero automático, la contraseña de inicio de sesión en el sistema operativo, el código para desbloquear el móvil, las contraseñas de las redes sociales y así podemos seguir. A esto hay que sumarle el número de DNI, el de identificación impositiva, números de socios varios, fechas de vencimiento de tarjetas de crédito y de acontecimientos familiares.



Los gestores de contraseñas vinieron a solucionar este problema. Dado que son multidispositivo y permiten importar y exportar datos, solo debemos recordar la contraseña que los desbloquean.

La versión gratuita de LastPass

LastPass es un gestor de contraseñas que mi compañero Isaac incluyó en su lista de recomendaciones de productividad. Su versión gratuita se puede usar desde el navegador o como una aplicación externa e incluye la posibilidad de autocompletar formularios. La versión premium incorpora avisos sobre si nuestras direcciones de correo electrónico aparece en bases de datos de contraseñas expuestas, admite autenticación multifactor y habilita el acceso a otro usuario en caso de emergencia. Además permite almacenar 1 giga de datos en la nube.

Para la mayoría de los usuarios domésticos, la versión gratuita basta o, mejor dicho, bastaba.

A partir del 16 de marzo, la empresa hace un cambio en sus políticas y con el objeto de conseguir más usuarios de pago decidió limitar las funcionalidades de las cuentas gratuitas de LastPass. A partir de estos cambios, que sin dudas no harán felices a los clientes, cada usuario sólo podrá utilizar LastPass gratis en un tipo de dispositivo: ordenadores o dispositivos móviles. Es decir, o usas una cuenta para cada dispositivo o te buscas otro gestor multiplataforma. Además, los usuarios gratuitos pueden olvidarse del soporte por correo electrónico.

De acuerdo a lo informado por la empresa, si tienes varios dispositivos con tu cuenta gratuita, el dispositivo activo será el primero con el que se inicie sesión a partir del 16 de marzo de 2021. De todas formas, cada usuario tendrá tres oportunidades para cambiarlo y encontrar cuál es la opción que le resulta más útil.

Según algunos analistas, el objetivo de LastPass (que cambió de propietarios hace poco) es aumentar el porcentaje de los 25 millones de usuarios que pagan por el uso.

De todas formas,si yo la usara, buscaría un cambio. Según se informó en el Financial Times, en la aplicación de LastPass para Android hay siete rastreadores, incluidos cuatro de Google y otros que recogen datos para empresas de marketing. Mientras que los usuarios de la aplicación de LastPass pueden optar por no utilizar los rastreadores, las aplicaciones de código abierto no incluyen ninguno.

Exportando tus datos y cerrando tu cuenta

A menos que quieras cambiar todas las contraseñas e ingresarlas manualmente en el nuevo gestor, lo mejor es usar la opción de importación. Casi todos los gestores de contraseñas son compatibles con el formato CSV. Para descargar tus contraseñas, el procedimiento es el siguiente:

Asegúrate de tener instalada la extensión de LastPass para tu navegador. Haz clic en Opciones de la cuenta Avanzadas Exportar. Elige exportar como CSV Te pedirá la contraseña maestra. A continuación podrás descargar el archivo e importarlo al gestor que prefieras.

Una vez que te aseguraste de que los datos están en el nuevo gestor, puedes eliminar tu cuenta dirigiéndote a esta página. Recuerda que el proceso es irreversible.

Alternativas a la versión gratuita de LastPass

En diversos momentos, tanto mis compañeros como yo fuimos recomendando distintas alternativas de código abierto. Haciendo un repaso rápido podemos mencionar.