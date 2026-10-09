Ventoy 1.1.18 ya está disponible con nuevas funciones y correcciones destinadas a mejorar la compatibilidad con distintas distribuciones y herramientas de recuperación. Esta versión del programa para crear unidades USB de arranque, que llega tras la 1.1.17, destaca por añadir soporte experimental para las imágenes de recuperación de SteamOS, una novedad especialmente interesante para quienes necesitan recuperar o reparar dispositivos basados en el sistema de Valve.

La actualización también introduce mejoras en el montaje de la partición que contiene las imágenes ISO en Linux, soluciona varios problemas de arranque y corrige fallos relacionados con la persistencia de datos en Ubuntu. Además, amplía la compatibilidad con Clonezilla, Fedora y otros sistemas.

Ventoy 1.1.18 incluye compatibilidad experimental con la recuperación de SteamOS

La novedad más destacada de esta versión es el soporte experimental para las imágenes de recuperación de SteamOS. Esta función busca facilitar el uso de los medios de recuperación del sistema operativo de Valve desde una unidad USB preparada con Ventoy.

Al tratarse de una característica experimental, conviene tener presente que su funcionamiento puede depender de la imagen utilizada y del dispositivo. Por tanto, no debe interpretarse como una garantía de compatibilidad universal con todas las versiones de SteamOS o todos los equipos.

Ventoy 1.1.8 introduce mejoras en Linux y en el montaje de las imágenes

Ventoy 1.1.18 mejora la función de remontaje en Linux para que la partición donde se almacenan las imágenes ISO pueda montarse de forma más directa en las principales distribuciones de escritorio. El objetivo es reducir las dificultades que pueden aparecer al acceder a esa partición desde el propio sistema operativo.

También se corrige la aparición de iconos de disco duplicados en la barra lateral de algunos entornos de escritorio Linux. Además, el nombre del dispositivo de mapeo de la partición ISO pasa a ser estable: /dev/mapper/VentoyPart. Este cambio puede facilitar la identificación de la partición en herramientas y procesos que interactúan con ella.

La actualización incorpora asimismo una corrección para que la partición ISO pueda montarse correctamente con Clonezilla, una herramienta utilizada para clonar discos y realizar copias de seguridad de sistemas.

Correcciones de arranque y persistencia

La nueva versión soluciona un problema de arranque detectado en la versión beta de Fedora 45, así como un fallo en la comprobación de la versión de Secure Boot de Windows y Windows PE. También corrige un problema por el que la persistencia podía fallar de manera intermitente en Ubuntu Desktop, una función importante para conservar cambios y datos entre sesiones en los sistemas compatibles.

Entre las correcciones adicionales figura la solución de un problema de arranque con Grml 2026.09. Ventoy 1.1.18 también mejora el funcionamiento con la versión más reciente de LinuxConsole y añade soporte para imágenes ISO personalizadas basadas en Syslinux.

Mejoras en VentoyPlugson y disponibilidad de Ventoy 1.1.18

La herramienta de configuración VentoyPlugson incorpora una comprobación para las entradas de sustitución de la configuración de arranque, conocidas como «Boot Conf Replace». Este cambio añade una verificación adicional al gestionar estas opciones.

Ventoy 1.1.18 está disponible para descargar desde el repositorio oficial del proyecto, que ofrece paquetes para Linux y Windows, además de una imagen LiveCD. Los usuarios pueden consultar allí los archivos publicados y sus sumas de verificación SHA-256.

La actualización se centra principalmente en ampliar la compatibilidad y corregir problemas concretos, pero el soporte experimental para la recuperación de SteamOS es el cambio más llamativo para quienes utilizan Ventoy como herramienta de mantenimiento de sus equipos.