Ventoy 1.1.17 ya está disponible como una nueva actualización del conocido creador de unidades USB multiboot. Esta versión amplía la compatibilidad con nuevas distribuciones y sistemas operativos, mejora el funcionamiento de Secure Boot y corrige diversos problemas detectados en versiones anteriores.

Gracias a su enfoque, Ventoy permite copiar imágenes ISO, WIM, IMG, VHD(x) o EFI directamente a una memoria USB sin necesidad de formatearla cada vez, facilitando la creación de unidades de arranque con múltiples sistemas operativos. Además, el método utilizado permite usar el pendrive como un USB más en donde guardar documentos y todo tipo de información. Son todo ventajas, aunque no se pueden descartar los problemas de compatibilidad con algunas ISO.

Ventoy 1.1.17 mejora Secure Boot y amplía la compatibilidad

La principal novedad de Ventoy 1.1.17 es la mejora de la compatibilidad con Secure Boot, aumentando la fiabilidad del arranque seguro en distintos equipos UEFI y solucionando varios problemas relacionados con este mecanismo de protección.

La actualización también añade soporte para nuevas distribuciones GNU/Linux y otros sistemas operativos publicados recientemente, permitiendo iniciar correctamente un mayor número de imágenes desde una única memoria USB sin necesidad de realizar configuraciones adicionales.

Junto a estas novedades, los desarrolladores han corregido diversos errores que afectaban al proceso de arranque de determinadas imágenes ISO, mejorando la compatibilidad general y aumentando la estabilidad durante el uso de la herramienta.

Como es habitual, la base de datos de compatibilidad de Ventoy también se ha actualizado para incluir nuevas imágenes verificadas oficialmente, ampliando la lista de sistemas operativos que funcionan correctamente con la aplicación.

Con Ventoy 1.1.17, el proyecto continúa consolidándose como una de las herramientas más completas para crear unidades USB multiboot. Las mejoras introducidas en Secure Boot, la ampliación del soporte para nuevos sistemas y las correcciones de estabilidad convierten esta versión en una actualización recomendable para quienes utilizan Ventoy de forma habitual.