Varias formas usar videojuegos Windows en GNU/Linux

Los videojuegos nativos en Microsoft Windows se pueden ejecutar sin problemas en muchos casos, pero en otros no funcionan del todo bien, o no funcionan en absoluto. No obstante, cada vez esto está cambiando más, y con interesantes proyectos que van surgiendo se está mejorando más y más el soporte para Linux, así como la llegada de cada vez más títulos nativos para Linux, y cada vez más ports (como los de Feral Interactive) para nuestra plataforma favorita.

Muchos usuarios que acaban de llegar a GNU/Linux tal vez no sepan que se puede ejecutar software de Windows en esta plataforma, como los videojuegos. Otros usuarios que ya llevan un tiempo con Linux, quizás tampoco conocen todas las posibilidades que existen, y simplemente se quedan anclados en un solo método o un par de ellos. Tanto en un caso como en otro, aquí tienes algunas ideas para poder ejecutar juegos Windows y alternativas que puedes explorar:

Wine / CodeWeavers CrossOver : la clásica… Con este proyecto y la ayuda de otros como DXVK, Play on Linux, Winetricks, etc., podrás intentar instalar tus videojuegos nativos para Windows en tu distro GNU/Linux. Además, debes saber que si es un juego retro que funcionaba en MS-DOS, también tienes a tu disposición el famoso emulador DOSBox. Más información.

Steam Play + Proton : si el videojuego de Windows está disponible en la famosa tienda Steam de Valve, puedes consultar en el sitio de esta plataforma si el juego que quieres corre bien con Proton. De ser así, con el cliente Steam Play y Proton activo, podrás ejecutar el videojuego muy bien. Más información.

Google Stadia, Shadow y otras plataformas de gaming en la nube : estas plataformas ejecutan el videojuego en un servidor y tú lo puedes ver en tu equipo por streaming. Por tanto, aunque sean videojuegos nativos para otra plataforma, podrás jugar desde tu distro sin problema. Comprueba si tu juego favorito está entre su catálogo y a jugar… Más información.

Lutris : es un software que implementa una plataforma de videojuegos de código abierto que que puede ser una buena alternativa para lo anterior. Con ella, podrás importar algunos videojuegos de GOG, Steam, Origin, Retroarch, etc., aunque sean nativos para Windows para que puedas jugar en tu distro. Más información.

Versión online: algunos videojuegos tienen versión online que se juegan desde el navegador, y por tanto, no son dependientes de la plataforma. En el caso de que el videojuego que quieras usar se puede ejecutar desde tu navegador, es una buena opción para jugar desde Linux sin problemas. Por ejemplo, existe una versión de GTA online como sabrás…

Como último recurso, puedes esperar a ver si Feral Interactive u otro desarrollador se decide a crear el port para que esté nativo en tu Linux…