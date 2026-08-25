Tras más de dos años desde el lanzamiento de Vanilla OS 2 «Orchid», la distribución inmutable Vanilla OS ha publicado Vanilla OS 3, denominada «Reunion». Esta entrega no solo actualiza el sistema a una base más moderna, sino que también introduce el soporte oficial para la arquitectura ARM64, un paso significativo para usuarios con ordenadores portátiles de bajo consumo o con procesadores Apple Silicon. El nuevo lanzamiento llega con un escritorio renovado y con herramientas orientadas a facilitar la administración y la seguridad.

El sistema base ahora emplea el kernel Linux 7.1.3 y el escritorio GNOME 50, que funciona sobre Wayland. También se han sustituido varias aplicaciones por defecto: el terminal Black Box pasa a llamarse Ptyxis, el lector de documentos Evince se reemplaza por Papers, y el monitor del sistema pasa a ser Resources. Otros programas como File Roller y GNOME Photos ya no se incluyen en la instalación estándar. La novedad más destacada es el soporte oficial para ARM64, que abre la puerta a más equipos con procesadores ARM que arranquen mediante UEFI.

Soporte para arquitecturas modernas

La distribución se publica para las arquitecturas x86_64 y ARM64, siendo esta última una novedad. Gracias a la base actualizada con Linux 7.1.3, el sistema muestra un mejor rendimiento y compatibilidad con el hardware reciente, especialmente con los chips ARM. Los usuarios de este tipo de dispositivos podrán ejecutar Vanilla OS de manera más estable, lo que no es habitual en las distribuciones Linux más populares. La actualización al nuevo kernel garantiza un soporte mejor de los componentes del equipo y reduce la aparición de errores.

Herramientas rediseñadas y copias de seguridad integradas en Vanilla OS 3

Una de las incorporaciones destacadas es Vanilla Continuity, una utilidad diseñada para crear y restaurar instantáneas del sistema. Se integra directamente con ABRoot, la herramienta atómica de restauración de Vanilla OS, y permite guardar las imágenes de respaldo en discos locales, en dispositivos externos cifrados mediante LUKS2 o vía protocolos como SFTP, FTP o NFS. Esta utilidad facilita enormemente la recuperación de los datos si algo falla. El sistema también mejora la reproducibilidad de sus imágenes, ya que la mayoría puede regenerarse bit a bit a partir de las mismas configuraciones, una gran ventaja en términos de integridad y seguridad.

Por otro lado, se han reescrito dos componentes esenciales de la distribución: el administrador de paquetes Apx 3 y el Vanilla System Operator (VSO), ambos con la nueva versión del SDK. El nuevo Apx incluye de forma preconfigurada stacks como Debian y openSUSE Leap, y también se ha integrado Distrobox 2.0.0-rc.4, un paquete que ahora está implementado en Go. Con estos cambios, la gestión de aplicaciones se vuelve más flexible y sencilla.

Actualización desde Vanilla OS 2

El equipo de desarrollo ha confirmado que los usuarios de Vanilla OS 2 «Orchid» pueden migrar a la nueva versión sin necesidad de una instalación desde cero. El proceso está oficialmente soportado para quienes poseen Orchid 1.4.0 y desean subir a Reunion. Si se quiere hacer de forma manual mediante el comando abroot upgrade , es fundamental verificar que al menos la versión de ABRoot sea la 2.4, porque se han introducido cambios ligados a las imágenes de sistema que ahora soportan múltiples arquitecturas. La actualización manual requiere ABRoot 2.4 o superior, y un correcto respaldo previo de los datos.

Con estos cambios, Vanilla OS 3 se presenta como una alternativa sólida para usuarios que prefieren un sistema inmutable, con buenas herramientas de respaldo y la capacidad de adaptarse a dispositivos ARM. La combinación de GNOME 50, Linux 7.1.3 y la integración de utilidades como Vanilla Continuity o Apx 3 conforman una experiencia mucho más pulida. La distribución se posiciona así como una opción interesante para quienes valoran la estabilidad y la flexibilidad en su día a día.