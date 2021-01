Últimamente llegan bastantes noticias sobre mejoras de otros proyectos de Valve, como es su cliente Steam, o Proton, etc. Pero lo cierto es que, en cuanto a videojuegos, no ha habido grandes anuncios en estos últimos instantes, más allá del nuevo Half Life Alyx. Pero, según Gabe Newell, Valve Software no está parada y tiene varios proyectos en marcha.

Gabe Newell habló sobre Valve y Steam ante un medio en Nueva Zelanda (donde decidió quedarse desde principios de 2020 tras terminar sus vacaciones allí cuando la situación mundial empeoró con la pandemia), donde aseguró que que están desarrollando algunos videojuegos en estos momentos.

Entre las declaraciones hechas por Gabe, a parte de las bromas, llegaron algunos bombazos para los gamers. Y es que se le preguntó sobre qué esperar para la próxima remesa de videojuegos. Sobre ese tema, el desarrollador aseguró: «Definitivamente tenemos juegos en desarrollo que vamos a anunciar, es divertido lanzar juegos. Alyx fue genial, volver a hacer juegos para un solo jugador, eso creó un gran impulso dentro de la compañía para hacer más de eso.«.

Es decir, que parece que la remesa de videojuegos que preparan estará orientada a juegos para una sola persona, apargando por el momento los multijugador, que están bien, pero que los singleplayer también son maravillosos (y más seguros). Una enorme noticia para el mundo gaming, más sabiendo que tienen en mente también el soporte para Linux, lo que es de agradecer. De hecho, todos sus videojuegos actuales tiene versiones nativas para Linux. Por ejemplo, títulos como Artifact, Underlords, Half-Life: Alyx (aunque no se mencione directamente, está disponible).

Ahora nos dejan con la miel en los labios, y no se sabe muy bien qué esperar de esta nueva remesa de videojuegos que están preparado. ¿Vendrá alguno de los títulos a lo largo de 2021? Veremos…