Valve publica los drivers que te permitirán instalar Windows en la Steam Machine

En la última parte de junio, Valve anunció la disponibilidad de la Steam Machine y abrió el sistema de reservas. Los primeros afortunados (si no se tiene en cuenta nada de su precio) ya la están disfrutando, algo que hacen tan bien o tan mal como en la Steam Deck. Es decir, usa SteamOS, y aunque funciona bien en la mayoría de juegos, no se puede hacer nada en títulos con software anti-trampas. No en SteamOS.

Y es que ya en noviembre e 2025, cuando presentaron la Steam Machine, Valve presentó el aparato como un PC, llegando a asegurar que no nos iban a decir cómo usarlo. Ahora, cuando la Machine aún no ha llegado a mucha gente, ya han lanzado los controladores para Windows, lo que permitirá instalar el sistema de Microsoft en la Steam Machine y eliminar así esas restricciones que pueden llegar a ser muy molestas.

Windows en la Steam Machine ya es una posibilidad real

El camino ha sido el mismo que tomaron con la Steam Deck original (LCD) y la OLED: tras un tiempo, han subido a su página de soporte los controladores para la Machine. Son cuatro: los de la tarjeta gráfica, Wi-Fi, Bluetooth y lector de tarjetas SD. No se menciona nada de los controladores de audio, por lo que debemos asumir que no tienen nada de especial y que sonará bien con lo que ofrece Windows 11 por sí mismo.

Sobre el método de instalación de todo, se instala Windows como en cualquier otro PC (eso sí, desde un USB), y luego hay que instalar los drivers. Para hacer esto último, hay dos opciones:

Se conecta la Steam Machine con un cable ethernet, se va a la página de soporte, se descargan los drivers y se instalan como se explica allí.

Se descargan los drivers con otro equipo, se meten en un pendrive, lo conectamos a la Machine y los instalamos.

No tiene mucho más misterio.

¿Merece la pena instalar Windows en la Machine?

Tengo muchas dudas sobre esto. En un principio, si yo adquiero una Steam Machine es porque quiero la experiencia que tiene que ofrecerme. Ahora bien, ya he tenido problemas en la Deck y he tenido que jugar a algún titulo en Windows (por ejemplo, Darksiders, que está verificado pero hay problemas con las cinemáticas). También tenemos el problema de los títulos con software anti-trampas.

Actualmente, el instalador de SteamOS no soporta el inicio dual, por lo que no hay manera oficial de tener SteamOS + Windows. Sí hay proyectos como rEFInd, pero es algo de la comunidad y no es la mejor opción.

Lo que yo haría y haré si decido adquirir una Machine es usar un Windows To Go, lo mismo que he usado en la Deck. Se pierde algo de rendimiento, pero tampoco es una barbaridad. En el futuro, cuando Valve soporte el inicio dual, ahí sí que instalaría ambos sistemas operativos y usaría Windows para todo aquello que SteamOS se queda corto.

En cualquier caso, ya es posible instalar Windows en la Steam Machine y ya es un aparato más capaz.