Si, es cierto. Últimamente estamos publicando muchos artículos relacionados a los videojuegos, especialmente aquellos que tienen algo que ver con la Steam Deck. Lo que está pasando es que está habiendo cosas que contar, lo que se ha juntado con que un servidor tiene una de las consolas de Valve desde principios de julio. La última noticia tiene que ver con la consola o PC de mano, pero no con Linux.

Hace unas horas, la cuenta oficial de Steam en redes sociales como X ha publicado un post en el que nos habla de que la disponibilidad de los drivers para Windows es ya una realidad, aunque con un pequeño matiz: podemos instalar los de la APU y la tarjeta SD, como desde hace tiempo, y ahora también los del WiFi, quizá el más importante de los que quedaban, Bluetooth y audio.

Hello WinDeck fans! We’ve just shipped APU, Audio, Wi-Fi, and Bluetooth drivers for Windows on Steam Deck OLED. You can find the updated drivers and notes here: https://t.co/zjU2UbJhz8

If you’re planning to install Windows, please make sure you have the latest BIOS from SteamOS… pic.twitter.com/mgrLL2QIN5

— Steam Deck (@OnDeck) August 15, 2024